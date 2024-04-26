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Арман Царукян проведёт схватку по грэпплингу с Бенуа Сен-Дени

Арман Царукян проведёт схватку по грэпплингу с Бенуа Сен-Дени
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Российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян проведёт схватку по грэпплингу с представителем Франции Бенуа Сен-Дени. Об этом информирует Journal L'Union со ссылкой на выступление Армана в подкасте Майкла Биспинга. Противостояние запланировано на турнир AXDC, который состоится 18 мая в Париже (Франция).

В общей сложности на счету Царукяна в смешанных единоборствах 22 победы при трёх поражениях. На счету Сен-Дени 13 побед при двух поражениях.

Ранее сообщалось, что Царукян не получил гонорар за участие в турнире UFC 300, где он проводил бой с Чарльзом Оливейрой. Сообщается, что Атлетическая комиссия Невады заблокировала гонорар спортсмена из-за инцидента с фанатом.

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