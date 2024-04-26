Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия назвал имена потенциальных соперников, не упомянув Макса Холлоуэя

Илия Топурия назвал имена потенциальных соперников, не упомянув Макса Холлоуэя
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в категории до 66 кг Илия Топурия заявил, что открыт к поединку против ирландца Конора Макгрегора и американца Шона О'Мэлли.

«Если Конор победит Майкла Чендлера, мы сможем подраться за пояс BMF в лёгком весе. Также если О'Мэлли защитит свой пояс, то у нас получится показать захватывающий бой. Мысленно я представляю множество крупных боёв. Даже реванш с Волкановски будет грандиозным.

Пусть Шон делает своё дело, тогда мы проведём самый грандиозный бой в истории UFC. Вот что произойдёт. Если он защитит пояс, а наш бой состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу», то наш поединок станет самым грандиозным в истории UFC», — приводит слова Илии Топурии портал Boxing News.

Материалы по теме
Чемпион UFC Махачев назвал условие, при котором согласится на бой с Холлоуэем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android