Илия Топурия назвал имена потенциальных соперников, не упомянув Макса Холлоуэя

Действующий обладатель титула UFC в категории до 66 кг Илия Топурия заявил, что открыт к поединку против ирландца Конора Макгрегора и американца Шона О'Мэлли.

«Если Конор победит Майкла Чендлера, мы сможем подраться за пояс BMF в лёгком весе. Также если О'Мэлли защитит свой пояс, то у нас получится показать захватывающий бой. Мысленно я представляю множество крупных боёв. Даже реванш с Волкановски будет грандиозным.

Пусть Шон делает своё дело, тогда мы проведём самый грандиозный бой в истории UFC. Вот что произойдёт. Если он защитит пояс, а наш бой состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу», то наш поединок станет самым грандиозным в истории UFC», — приводит слова Илии Топурии портал Boxing News.