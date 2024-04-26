Тренер Бенеила Дариуша заявил, что его подопечный возьмёт перерыв от боёв

Главный тренер Бенеила Дариуша Рафаэль Кордейро заявил, что его подопечный вернётся в октагон не скоро из-за тяжёлых поражений.

«У Бенни был очень тяжёлый прошлый год. У него было два нокаута и три нокдауна. Он дважды был в нокдауне и один раз нокаутирован в зале, а затем Чарльз победил его техническим нокаутом. Затем дрался с Арманом и был нокаутирован. В течение года у него было пять травм головы. Бенни – молодой парень, и я попросил его немного подождать.

Я волнуюсь за него не как тренер, а как отец. Он мой ребёнок, и мне не нужно сейчас подвергать его серьёзному испытанию. Бенни выиграл восемь и проиграл два из своих последних 10 поединков. Некоторые люди хотят, чтобы он завершил карьеру. Это абсурд. Это неуважительно по отношению к его истории. Сейчас мы сосредоточимся на его здоровье. Надо проанализировать те бои, которые будут иметь для него смысл, когда он восстановится физически. Я хочу, чтобы он немного побеспокоился о своём здоровье», — приводит слова Кордейро портал MMA Mania.