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Шавкат Рахмонов сказал, когда и против кого планирует вернуться в октагон

Шавкат Рахмонов сказал, когда и против кого планирует вернуться в октагон
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Популярный казахский боец Шавкат Рахмонов сказал, что будет готов провести бой осенью с Джеком Делла Маддаленой или Майклом Пейджем.

«Я думаю, что следующим соперником, наверное, будет Маддалена. Ещё есть Майкл Пейдж. Не знаю – мне без разницы, с кем драться. Самое главное – быстрее получить титульный бой. Посмотрим, как всё сложится. Сейчас мы ждём. Всё непредсказуемо. Бывают такие моменты, что кто-то слетает, травмируется. Главное, нужно быть к осени готовым, сентябрь-октябрь, а кто это будет, без разницы», — приводит слова Шавката портал «Вестник ММА».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 16 декабря 2023 года, Шавкат Рахмонов встретился с американским ветераном Стивеном Томпсоном. Бой завершился победой Номада победой удушением во втором раунде.

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