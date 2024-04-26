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Мадиев и Осипов прошли процедуру взвешивания перед боями на турнире «Ночь чемпионов IBA»

Российские боксёры Магомед Мадиев и Юрий Осипов успешно прошли официальную процедуру взвешивания накануне своих боёв, которые состоятся 27 апреля в Алма-Ате на турнире «Ночь чемпионов IBA».

Вес Мадиева составил 75 кг.

Вес Осипова составил 70,75 кг.

Магомед Мадиев (16-1-3, КО 5) в субботу, 27 апреля, встретится с представителем Эквадора Абелем Миной (17-3-1, КО 9) в восьмираундовом поединке в категории до 75 кг.

Многократному призёру чемпионатов России и победителю Спартакиады-2022 Юрию Осипову (4-0, КО 3) в шестираундовом поединке в весе до 71 кг будет противостоять казахстанец Фарух Тохтасынов (1-0).

В последнем официальном поединке, который состоялся в феврале 2023 года, Магомед Мадиев победил в реванше Эмилиано Пучету.

Юрий Осипов, в свою очередь, в последнем поединке победил кубинца Леньера Гонсалеса единогласным решением судей.