Вагабов: 15 лет назад мне предлагали за бой с Минеевым 50 тыс., теперь это за 50 млн

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вагаб Вагабов рассказал о желании встретиться с победителем пары Владимир Минеев – Константин Глухов, который состоится 18 апреля на турнире в Ульяновске. Спортсмены сразятся по правилам кикбоксинга.

«Если Глухов выиграет – придётся с ним драться мне, само собой! Сразу дёрнем Константина. Если Владимир Минеев побеждает, делаем с ним трилогию: ММА, бокс, кикбоксинг. И если 15 лет назад мне Камил предлагал за бой с Владимиром 50 тыс. рублей, то теперь это за 50 миллионов! Думаю, летом буду готов драться», — сказал Вагабов в интервью телеканалу UDAR.

Минеев снял забавное видео со своей фигурой:

Ранее о предстоящем поединке между Минеевым и Глуховым высказался чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев.