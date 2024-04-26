Гуськов в весе и другие результаты взвешивания к турниру UFC Vegas 91

Сегодня, 26 апреля, состоялась официальная церемония взвешивания к турниру UFC Vegas 91, который состоится в ночь с 27 на 28 апреля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.

Главный бой вечера, наилегчайший вес: Матеус Николау (56,92 кг) vs Алекс Перес (57,15 кг)

Полутяжёлый вес: Райан Спэнн (93,21 кг) vs Богдан Гуськов (92,75 кг)

Женский наилегчайший вес: Ариане Липски (57,15 кг) vs Карин Силва (56,92 кг)

Тяжёлый вес: Остин Лэйн (115,43 кг) vs Джоната Диниз (115,66 кг)

Полулёгкий вес: Джонатан Пирс (66,22 кг) vs Дэвид Онама (67,35 кг)*

Полусредний вес: Тим Минс (77,56 кг) vs Урош Медич (77,56 кг)

Легчайший вес: Рэни Яя (61,68 кг) vs Виктор Генри (61,46 кг)

Лёгкий вес: Остин Хаббард (70,76 кг) vs Михал Фиглак (70,3 кг)

Тяжёлый вес: Дон'Тэйл Мэйс (119,74 кг) vs Кайо Мачадо (114,07 кг)

Женский минимальный вес: Марник Манн (52,38 кг) vs Кетлен Соуза (52,38 кг)

Лёгкий вес: Джеймс Ллонтоп* (70,98 кг) vs Крис Падиллья (70,08 кг)

Женский наилегчайший вес: Ивана Петрович (57,15 кг) vs На Лианг (57,15 кг)

Лёгкий вес: Габриэль Бенитес (70,3 кг) vs Махешат Хайсаер (70,53 кг).

* Дэвид Онама не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории.

* Джеймс Ллонтоп не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории.