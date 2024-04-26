Стало известно, почему Усман Нурмагомедов снялся с боя с Шаблием

Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий высказался о причине, по которой Усман Нурмагомедов снялся с их поединка. Спортсмены должны были встретиться 17 мая в Париже (Франция). Ранее в пресс-службе Bellator заявили, что Нурмагомедов получил травму и новая дата боя будет объявлена позже.

«Менеджер мне сказал, что у него воспаление лёгких. Сейчас идёт инфекционная пневмония в Дагестане, он как раз ей и заболел. Когда он будет готов вернуться, я точно не знаю. Но ориентировочно наш бой хотят перенести на сентябрь», – сказал Александр Шаблий в интервью Okko MMA.

Напомним, Усман в последнем бою одолел американца Брента Примуса, однако поединок не был признан состоявшимся из-за положительной допинг-пробы россиянина. Шаблий ранее единогласным решением судей победил Патрики Фрейре и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс.

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