Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно, почему Усман Нурмагомедов снялся с боя с Шаблием

Стало известно, почему Усман Нурмагомедов снялся с боя с Шаблием
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий высказался о причине, по которой Усман Нурмагомедов снялся с их поединка. Спортсмены должны были встретиться 17 мая в Париже (Франция). Ранее в пресс-службе Bellator заявили, что Нурмагомедов получил травму и новая дата боя будет объявлена позже.

«Менеджер мне сказал, что у него воспаление лёгких. Сейчас идёт инфекционная пневмония в Дагестане, он как раз ей и заболел. Когда он будет готов вернуться, я точно не знаю. Но ориентировочно наш бой хотят перенести на сентябрь», – сказал Александр Шаблий в интервью Okko MMA.

Напомним, Усман в последнем бою одолел американца Брента Примуса, однако поединок не был признан состоявшимся из-за положительной допинг-пробы россиянина. Шаблий ранее единогласным решением судей победил Патрики Фрейре и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс.

Главные новости дня:

Материалы по теме
«Что случилось? На сквозняке постоял?» Шаблий — о переносе боя с Нурмагомедовым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android