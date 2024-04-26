Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Российский боксёр Двали: смотрю на Олимпиаду, и сплошная политика, за что бороться?

Российский боксёр Двали: смотрю на Олимпиаду, и сплошная политика, за что бороться?
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянин Дмитрий Двали, выступающий в весовой категории до 54 кг, посетовал на жёсткие условия со стороны МОК по отношению к российским спортсменам.

«Вот эти условия, которые МОК выдвигает — без флага, без гимна, нейтральный статус, какие-то документы, — это обесценивание Олимпиады. Я когда смотрел Олимпиаду-2016, то это был предел мечтаний, а сейчас такого нет. Смотрю на эту Олимпиаду, и сплошная политика какая-то — ты поедешь, а ты не поедешь. И смысл? За что там бороться? Тем более не под своим флагом, какие-то бумажки подписать… Не огорчает вообще, на самом деле. Знаю, сейчас будут Игры дружбы. Для меня сейчас чемпионат мира даже престижнее Олимпиады, потому что мы выступаем под своим флагом. Единственные, кто не приехал на прошедший чемпионат мира, это американцы и пара европейских стран, Украина. А так были все лидеры. Те, кто будет на Олимпиаде выступать, там были, все основные номера. Поэтому сейчас мир для нас приоритетнее, чем Олимпиада», — сказал Двали в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Дмитрий Двали – о выходе в финал ЧЕ по боксу: тяжело дался второй бой, причин не знаю
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android