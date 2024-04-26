Российский боксёр Двали: смотрю на Олимпиаду, и сплошная политика, за что бороться?

Россиянин Дмитрий Двали, выступающий в весовой категории до 54 кг, посетовал на жёсткие условия со стороны МОК по отношению к российским спортсменам.

«Вот эти условия, которые МОК выдвигает — без флага, без гимна, нейтральный статус, какие-то документы, — это обесценивание Олимпиады. Я когда смотрел Олимпиаду-2016, то это был предел мечтаний, а сейчас такого нет. Смотрю на эту Олимпиаду, и сплошная политика какая-то — ты поедешь, а ты не поедешь. И смысл? За что там бороться? Тем более не под своим флагом, какие-то бумажки подписать… Не огорчает вообще, на самом деле. Знаю, сейчас будут Игры дружбы. Для меня сейчас чемпионат мира даже престижнее Олимпиады, потому что мы выступаем под своим флагом. Единственные, кто не приехал на прошедший чемпионат мира, это американцы и пара европейских стран, Украина. А так были все лидеры. Те, кто будет на Олимпиаде выступать, там были, все основные номера. Поэтому сейчас мир для нас приоритетнее, чем Олимпиада», — сказал Двали в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.