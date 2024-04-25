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Россиянин Шарабутдин Атаев победил серба Велько Разнатовича и вышел в финал ЧЕ по боксу

Россиянин Шарабутдин Атаев победил серба Велько Разнатовича и вышел в финал ЧЕ по боксу
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Россиянин Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 кг, сразится за золото чемпионата Европы по боксу. Турнир проходит в Белграде (Сербия). В полуфинальном поединке Шарабутдин победил Велько Разнатовича из Сербии.

Напомним, чемпионат Европы по боксу стартовал 18 апреля и продолжится до 28 апреля. Участие в соревнованиях принимают спортсмены более чем из 30 стран. Турнир проходит в 12 женских и 13 мужских весовых категориях. Россияне приехали на чемпионат Европы с мощным составом и выступают на них под своим флагом.

Ранее сообщалось, что сразу десять россиянок пробились в финал соревнований: Нуне Асатрян, Юлия Чумгалакова, Анастасия Кооль, Дарима Сандакова, Елена Бабичева, Альбина Молдажанова, Анастасия Шамонова, Елена Гапешина, Кристина Ткачёва и Дарья Абрамова.

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