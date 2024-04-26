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Двали рассказал, что будет самым сложным перед финалом чемпионата Европы по боксу

Двали рассказал, что будет самым сложным перед финалом чемпионата Европы по боксу
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Россиянин Дмитрий Двали, выступающий в весовой категории до 54 кг, предположил, что станет самой большой трудностью перед финальным поединком чемпионата Европы по боксу. Соревнования проходят в Белграде (Сербия). В полуфинале Двали победил представителя Болгарии Ясена Радева.

«Самым сложным будет настроиться психологически, наверное. Так-то опыт за спиной большой — был и чемпионат мира, и престижные международные турниры. Но каждый турнир как новый, будто в первый раз. Наверное, сложнее всего настроиться психологически и спокойно выйти, сделать своё дело», — сказал Двали в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Участие в чемпионате Европы по боксу принимают спортсмены более чем из 30 стран. Турнир проходит в 12 женских и 13 мужских весовых категориях.

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