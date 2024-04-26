«Не стреляться выходят». Дмитрий Двали высказался о бое Бетербиев — Бивол

Российский боксёр Дмитрий Двали поделился мнением о предстоящем поединке между своими соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бой запланирован на 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Есть версии в боксе: WBC, IBF и другие. Кто-то обладает одними поясами, кто-то – другими, и, конечно, каждый человек хочет завоевать всё, стать абсолютным чемпионом мира. Так получилось, что это два россиянина, два лучших человека в этой весовой категории. Что делать, это спорт. Не стреляться же они выходят, не убивать друг друга. Это часть спортивной жизни. Спортивный интерес, я бы сказал. Это неизбежно, кто-то хочет стать чемпионом, и так оно и будет. Ни у одного, ни у другого нет поражений, кто-то должен завоевать все титулы», — сказал Двали в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.