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Чейл Соннен назвал бойца, который создаст риск для UFC в случае своей победы

Чейл Соннен назвал бойца, который создаст риск для UFC в случае своей победы
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Бывший боец UFC, двукратный претендент на титул, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен предостерёг промоушен Даны Уайта от организации поединка между британцем Томом Аспиналлом, являющимся временным чемпионом UFC в тяжёлом весе, и представителем Франции Сирилем Ганом.

«Я считаю, если в UFC вернут Сириля и он победит и наденет пояс, это станет проблемой для промоушена. Если Джон Джонс согласится, UFC будет должен провести бой-реванш между Джоном и Сирилем. И, как мне кажется, сделать это будет очень сложно, учитывая выступление Гана в их предыдущем бою. Не думаю, что есть какой-то сценарий для переигровки этого поединка. Пояс Гана – риск для UFC», — сказал Соннен на канале ESPN MMA в YouTube.

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