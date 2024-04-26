Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Генсек Федерации бокса — о 19 россиянах в финале ЧЕ: хотим взять всё, что нам принадлежит

Генсек Федерации бокса — о 19 россиянах в финале ЧЕ: хотим взять всё, что нам принадлежит
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала выступление россиян на чемпионате Европы по боксу. Соревнования проходят в столице Сербии Белграде. В финал турнира, напомним, пробились 19 спортсменов из России: десять девушек и девять мужчин.

«Весь коллектив проделал огромную работу на чемпионате Европы. Мы прошли большой путь, который длился семь лет, и хотим забрать всё, что нам принадлежит. Перед финалами мы провели совещание с командой, анализируем результаты и готовимся к финалам. Но 19 человек в финалах — это хороший промежуточный результат, но мы хотим достигнуть отличного. У нас сдержанный оптимизм, впереди финалы. Но, могу сказать, проделана большая работа по каждой весовой категории. Парни и девушки изучают своих соперников, и это важное правило в боксе», — приводит слова Кириенко пресс-служба Федерации бокса России.

Участие в чемпионате Европы принимают спортсмены более чем из 30 стран. Соревнования проходят в 12 женских и 13 мужских весовых категориях.

Материалы по теме
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России по боксу
Эксклюзив
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России по боксу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android