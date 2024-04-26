Шон О'Мэлли рассказал, с кем планирует подраться после победы над Мерабом Двалишвили

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли рассказал, что планирует нокаутировать грузинского бойца Мераба Двалишвили, после чего провести бой по боксу с популярным спортсменом Райаном Гарсией.

«Я нокаутирую Мераба, а потом буду боксировать с Райаном Гарсией», — написал в своих социальных сетях Шон.

Напомним, О'Мэлли 29 лет. В своём рекорде он имеет 18 побед и одно поражение. В последнем поединке, который состоялся 10 марта на турнире UFC 299, Шон встретился с представителем Эквадора Марлоном Верой. Бой завершился единогласной победой О'Мэлли.

Райан Гарсия в последнем поединке победил раздельным решением действующего обладателя титула WBC в первом полусреднем весе Девина Хейни.