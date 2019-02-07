«Смотрел его бои на DVD и думал: как он крут!» Возвращение Человека-паука

Спустя два месяца после UFC Fight Night 142 в Аделаиде главный промоушен мира возвращается в Австралию. Империя Дэны Уайта давно вышла за пределы США: организация подписывает спортсменов из разных стран, проводит бои во многих уголках планеты. Стоит ли удивляться ажиотажу, который царит сейчас в Мельбурне, и тому, как за считаные минуты фанаты, словно горячие пирожки, расхватали билеты на «Род Лэйвер Арену»?

UFC 234

Когда: 9 февраля (10-е по Москве)

Где: Арена «Rod Laver Arena», Мельбурн, Австралия

Вчера – кумир, сегодня – соперник

Исраэл Адесанья — Андерсон Силва. Бой в среднем весе

«Я смотрел его бои на DVD и думал: как он крут!» Чем не фраза мальчишки, восторгающегося супергероем из комиксов, летящим по улицам Манхэттена? На самом деле это новозеландский боец Исраэл Адесанья хвалит своего кумира, с которым 9 февраля ему предстоит разделить октагон.

«Бой Силвы с Патриком Коте на UFC 90 заставил меня пересмотреть подход к этому спорту. Тогда я только начинал и думал, что надо быть огромным накаченным мужиком, чтобы драться. А потом я увидел, как худенький чёрный парень всех избивает. Тогда я решил, что и у меня есть шанс. Благодаря Силве у меня зародилась мысль, что я могу стать лучшим в мире. Этот парень — Пикассо нашего времени, просто гений».

Не скупится на комплименты молодому сопернику и легендарный бразилец. Экс-чемпион UFC Андерсон Силва (34 победы в 43 боях, 10 успешных защит титула, рекордная серия из 16 побед, 12 наград-бонусов), по прозвищу Паук, возвращается после двухлетнего простоя и не собирается недооценивать не знающего поражений мастера кикбоксинга:

«Исраэль — отличный боец. Он молод, суперталантлив, и его ждёт блестящее будущее в нашем спорте… Адесанья – молодая версия меня? Он является версией себя самого и станет лучшей версией себя самого. Это очень интересный бой, потому что мне впервые придется драться с противником, который демонстрирует такой же стиль. Это хорошая проверка для моих бойцовских навыков».

«Не хотим быть рядом друг с другом больше, чем требуют СМИ»

Роберт Уиттакер — Келвин Гастелум. Бой за титул чемпиона в среднем весе

После боя Адесанья — Силва (победитель которого, вероятнее всего, станет следующим претендентом) в главном событии вечера Роберт Уиттакер проведёт вторую защиту чемпионского титула в среднем весе. На сей раз против австралийца выйдет Келвин Гастелум. Две победы над Йоэлем Ромеро вселили уверенность в Роберта: он раскрепощён и как бы свысока поглядывает на бойцов дивизиона.

«Меня не стоит недооценивать, так как я не собираюсь никуда уходить. Любой боец, который выйдет драться со мной, должен показать лучшее выступление в карьере, если он действительно хочет победить, — делится советами Уиттакер. — Я уже говорил об этом, но вынужден повторить. Весь средний дивизион видел, как я провёл десять раундов, 50 минут в октагоне с Ромеро и сумел его дважды победить, хоть был травмирован. Я дрался с настоящим монстром, но сейчас мне предстоит схватка с Гастелумом, который также очень опасен».



Также чемпион не мог не затронуть тему своих отношений с промоушеном, обвинив президента организации Уайта в недостаточной раскрутке его имени и посетовав на маленькую сумму в гонорарных чеках:



«Я не получаю такого большого уважения со стороны UFC, как другие чемпионы. Но это только мотивирует меня двигаться дальше и убеждать всех, что я здесь останусь надолго и не собираюсь никуда уходить».

Но американцу Гастелуму нет дела до проблем оппонента. У обидчика Роналду Соузы и Майкла Биспинга в двух последних боях и своих планов не перечесть:



«Я представлял, что поборюсь за чемпионский пояс ещё с 17 лет. Фантазии – большой ключ к моим победам. Всё, что я себе нафантазировал за последние 10 лет, осуществилось. Да, некоторые детали не были исполнены, но я именно в том месте, где хотел находиться.

Я расслаблен и с уважением отношусь в Уиттакеру. Но между нами есть какое-то определённое напряжение… Это как-то неловко. Мы не хотим быть рядом друг с другом больше, чем этого требуют медиа-события. Не знаю, как это объяснить, но я этого парня действительно уважаю».



Уважение уважением, но субботним вечером всё, кроме максимальной концентрации, придётся оставить вне клетки: война, к которой готовится Уиттаккер, может не простить Келвину ни единой ошибки.