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«У этого парня блестящее будущее». Экс-чемпион UFC — о Хайме Мунгии

«У этого парня блестящее будущее». Экс-чемпион UFC — о Хайме Мунгии
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо высказался в адрес непобеждённого мексиканского боксёра Хайме Мунгии (43-0, 34 КО), которому завтра, 5 мая, предстоит провести поединок против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе популярного боксёра Сауля Альвареса (60-2-2, 39 КО).

«У этого парня впереди блестящее будущее. У него стиль, который подходит такому бойцу, как Альварес. Он взрывной, поэтому Сауль может поймать его. Но с таким бойцом, как Мунгия, это может быть сложнее. У Хайме крепкий подбородок, он может выдержать мощный удар. Мне кажется, в нём течёт кровь индейцев майя. Нокаутировать его будет непросто», — приводит слова Генри Сехудо портал Yardbarker.

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