Глава RCC Николай Клименко оценил серьёзность травмы Артура Бетербиева

Глава RCC Boxing Promotions Николай Клименко прокомментировал отмену поединка Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Был расстроен, когда узнал эту новость. Хотелось, чтобы российский бокс получил новый виток популярности. Бивол и Бетербиев уже на этапе раскрутки получили хороший ажиотаж к поединку.

Я желаю Бетербиеву восстановления. Это тяжёлая травма, которая требует больших восстановительных моментов. Но очень хочу, чтобы мы увидели этот высококлассный поединок!» — сказал Николай Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Сегодня стало известно, что Артур Бетербиев получил разрыв мениска и выбыл до сентября 2024 года. Ему предстоит перенести операцию на колене. Дмитрию Биволу будет найден новый соперник для боя в Эр-Рияде.