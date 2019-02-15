Харитонов попробует огорчить тяжеловеса, которого не любит вся Россия

15 и 16 февраля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на арене Mohegan Sun пройдёт сдвоенный ивент Bellator. Первый турнир (под номером 215), что пройдёт в пятницу вечером по местному времени, возглавит бой обидчика Фёдора Емельяненко Мэтта Митриона и ветерана российских ММА Сергея Харитонова.

Через сутки там же впервые за пять лет в клетке Bellator окажется бывший чемпион этой организации Виталий Минаков. В далёком 2014-м Чейк Конго, можно сказать, проводил россиянина на длительную гастроль по родным краям. Символично, что ему же выпало встречать Минакова, решившего вернуть себе пояс лучшего тяжеловеса Bellator.

Фёдора Емельяненко уничтожили за 35 секунд. Похоже, это конец Это было слишком быстро.



Мэтт Митрион (13-6) —

Где: Анкасвилль, штат Коннектикут, США

Когда: 15 февраля (16 февраля ранним утром мск, начало примерно в 6:00) Bellator 215Мэтт Митрион (13-6) — Сергей Харитонов (28-6)Где: Анкасвилль, штат Коннектикут, СШАКогда: 15 февраля (

Месть за Фёдора

Примерно так воспринимают бой Харитонова с Митрионом многие поклонники ММА в России, но не сам Сергей. Тяжеловес прямо говорит, что мог бы разделить клетку даже и с Фёдором Емельяненко, если бы тот шёл на победной серии. Про давний конфликт Харитонова с братом Последнего Императора — скандальным Александром Емельяненко лишний раз напоминать также не стоит. Младший брат лучшего тяжа России до сих пор иной раз может вспомнить недобрым словом Харитонова, с которым знаменитые родственники когда-то вместе тренировались. Так что не удивительно было слышать от Сергея подобный комментарий:

«Сейчас, после поражения Фёдора, я не хочу боя с ним. Но если он продолжит карьеру, выиграет свой следующий поединок, то почему нет? Если это будет интересно организации и зрителям, я готов".

В данный момент Харитонову впору думать о собственной победной серии. Соперник Сергея ждёт непростой. Помимо Фёдора Емельяненко, Мэтт Митрион успел огорчить в Bellator ещё трёх человек. Удачная серия американца прервалась в прошлом бою, когда по нему бульдозером прошёлся соотечественник Райан Бейдер, новый чемпион организации в тяжёлом и давно действующий в полутяжёлом весе. Если Харитонову удастся одолеть Митриона, скорее всего, это выведет Сергея к очереди на титульник.



(21-0) — Чейк Конго (29-10-2)

Где: Анкасвилль, штат Коннектикут, США

Когда: 16 февраля (17 февраля ранним утром мск, начало примерно в 6:00) Bellator 216 Виталий Минаков (21-0) — Чейк Конго (29-10-2)Где: Анкасвилль, штат Коннектикут, СШАКогда: 16 февраля (

Возвращение на вершину

С апреля 2014 года, когда Виталий Минаков последний раз дрался с Чейком Конго (и вообще в Bellator), россиянин ни разу не выехал за пределы России ради выступлений. В это время тяжеловес более-менее стабильно выходил в клетку на родине, забирал дежурные победы, и параллельно с этим занимался политической карьерой и собственным здоровьем.

Простоем назвать такой ритм язык не повернётся — всё-таки соперники у Минакова зачастую были опасными. Однако его реванш с внезапно набравшим ход Чейком Конго пока что кажется чуть ли не самой опасной авантюрой для Виталия. Да, бойцы уже встречались ранее, и россиянин победил, но это было слишком давно, чтобы придавать тому успеху Минакова слишком большое значение.

В случае победы Минаков, как считается, выходит на последнего обидчика Фёдора Райана Бейдера, и Виталия разговоры о той самой мести за Емельяненко не смущают.

«Надо пройти сперва Чика Конго, а потом уже задумываться о Райане Бейдере. Нужно сосредоточиться на предстоящем поединке. Осталось три недели, а тренировок — две недели, — говорил не так давно Минаков. — Чтобы пойти куда-то мстить, нужно сначала пройти своего соперника. Но если так угодно зрителю, индустрии, рынку и так выгодно для раскрутки поединка, то пусть будет так».

Самый ожидаемый четвертьфинал

Майкл Пэйдж — центральная фигура всего ростера Bellator, если говорить о талантах, которых во всём мире узнали благодаря их выступлениям в компании Скотта Кокера. Долгое время эпатажного британца вели более чем аккуратно, скармливая ему либо соперников ниже классом, либо пробитых ветеранов. Соотечественник Пол Дэйли видится первым реальным испытанием для Пэйджа во всей его карьере, потому организаторы поставили их бой во главе Bellator 216. Ну, и ещё потому что это 1/4 финала Гран-при полусреднего веса.

Ветеран кикбоксинга и смешанных единоборств, известный по выступлениям в UFC и Strikeforce, должен раз и навсегда помочь публике раскусить Пэйджа. Если Майкл сумеет пройти Пола Дэйли столь же непринуждённо, как и предыдущих соперников, то с ним впредь придётся считаться всем топам полусреднего веса Bellator.