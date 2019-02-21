Жорж Сен-Пьер собрался на пенсию. Хабиб пытается его удержать

Нередко самые жаркие темы в мире ММА начинаются с инсайдов знаменитого Ариэля Хельвани. На этот раз журналист потряс читателей своего «твиттера» слухами о надвигающейся отставке великого канадского бойца Жоржа Сен-Пьера.

Вот что вчера, 20 февраля, написал Хельвани.

«Жорж Сен-Пьер официально объявит о своём уходе из ММА завтра на пресс-конференции в Монреале, сообщили ESPN несколько источников. ЖСП надеялся получить супербой с Хабибом. Как только он понял, что этому не бывать, решил уйти в отставку».

Сам Сен-Пьер, что логично, никак все эти слухи пока не прокомментировал. Иначе какой смысл в запланированной на 21 февраля пресс-конференции? Зато отреагировал чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Россиянин никогда не скрывал, что Жорж Сен-Пьер – его любимый боец. И если учесть не критичную разницу в весе (Хабиб доминирует в дивизионе до 70 кг, а ЖСП был чемпионом в весе до 77 кг), встреча с канадцем в клетке – мечта, которую вполне реально осуществить.

Более того, Нурмагомедов и сам предлагал матчмейкерам UFC свести его с Сен-Пьером в суперпоединке за титул в лёгком весе. Было это несколько раз, но больше в формате ненавязчивого предложения. К активным действиям Хабиб приступил вчера, увидев, что бой мечты вот-вот соскочит с крючка окончательно.

«Давай сделаем это в ноябре. После этого боя ты можешь завершить карьеру. Я вырос на твоих боях, и у меня нет к тебе ничего, кроме уважения. Верю, что смог доказать это тебе, когда ты был в Москве. Но для меня было бы большой честью разделить октагон с одним из величайших бойцов всех времён.

Давай проведём бой в 155 фунтах, или я могу дать тебе ещё пять фунтов, потому что ты никогда не сгонял вес до лимита лёгкого дивизиона. Твой выбор — 155 или 160 фунтов, Монреаль, Нью-Йорк, Москва или Абу-Даби. Отправь мне место, мой друг», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Тут у болельщиков сразу же возникает справедливый вопрос к Нурмагомедову – а как же Тони Фергюсон, Дастин Порье, Конор Макгрегор или тот же Макс Холлоуэй? Если говорить о первом претенденте, то схватка с ним когда-то тоже была для Хабиба боем мечты. Так он говорил в апреле 2017 года.

Нурмагомедов: ночь перед взвешиванием не помню, всё как в тумане Хабиб Нурмагомедов назвал причины, по которым был сорван титульный бой с американцем Тони Фергюсоном. И это не первоапрельская шутка.

Читатели «Чемпионата» в недавнем опросе также не оставили вопросов о самом ожидаемом поединке для главного бойца России.

Какой бой ты больше всего хочешь увидеть в 2019 году? Собрали самые сочные варианты, не касаясь уже объявленных событий.

Месяц назад Хабиб получил девятимесячную дисквалификацию за прыжок из клетки на UFC 229. По условиям наказания девять месяцев могут превратиться для Нурмагомедова в шесть. Это если россиянин примет участие в социальной программе, направленной на борьбу с хулиганством.

Хабиб сможет вернуться в клетку весной. Итоги слушания в Лас-Вегасе Нурмагомедова оштрафовали в США на $ 500 тыс. Макгрегора забанили на полгода. Хабиб говорит о политике. Подробности.

Но у легковеса другие планы. Дело в том, что близких Хабиба – его двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова и друга Зубайру Тухугова – атлетическая комиссия Невады отлучила от выступлений на год. Они тоже участвовали в той потасовке и тоже являются действующими бойцами. Из чувства солидарности чемпион UFC в лёгком весе принял решение не выступать весь этот год.

Значит, дивизион останется без чемпионского боя минимум до октября 2019 года. При таком раскладе компания, как правило, устраивает поединки за временный титул. Последнее время ходит слух о скорой встрече экс временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсона с королём полулегковесов Максом Холлоуэем.

Логичное решение, но тогда не очень понятно, как Хабиб собирается отговаривать Сен-Пьера от пенсии, если по возвращении ему нужно будет биться с временным чемпионом. Впрочем, всё тот же Ариэль Хельвани пообщался с Жоржем, и канадец дал понять репортёру, что никакого супербоя с Нурмагомедовым ему не светит.

«Только что поговорил с ЖСП. Если без подробностей – я спросил его, что он думает о вызове Хабиба. Жорж ответил: «Я видел, что сказал Хабиб и очень ценю его вызов. К сожалению, от меня ничего не зависит в этой ситуации. На пресс-конференции я обо всём расскажу», — написано в сообщении Хельвани в «Твиттере».

Вроде бы всё решено, однако некоторым легковесам UFC крайне не понравилось рвение чемпиона собственноручно организовать себе бой с человеком из другого дивизиона. Один из наиболее заслуженных претендентов на поединок с Хабибом Дастин Порье попросил UFC уволить его.

«Они просто должны освободить меня», — отреагировал Дастин в «Твиттере».

Порье поддержал Эл Яквинта, недавний соперник Нурмагомедова, который дрался за пояс меньше года назад, будучи 11-м номером рейтинга. Американец предложил освободить его от контракта вместе с Дастином, добавив, что происходящее в UFC всё меньше напоминает ему спорт.

Не совсем понятно, на что именно обиделся Яквинта, но через свою обиду он, очевидно, пытается выбить себе бой как раз с Дастином Порье. Как правильно подметил сам Эл в одном из недавних интервью, UFC планирует свести Фергюсона с Холлоуэем в бою за временный титул, Макгрегора с Серроне — за статус претендента №1 (странно звучит: зачем нужен претендент, если скоро будет временный чемпион?), и в этой связи поединок Порье — Яквинта хотя бы поможет матчмейкерам компании выиграть немного времени и сделать так, чтобы лучшие силы лёгкого веса не простаивали, пока чемпион отбывает дисквалификацию.

Нам же для полной картины было бы неплохо услышать развёрнутый комментарий от Жоржа Сен-Пьера. Пусть канадец наконец объяснит, почему ему так и не позволили оспорить третий титул в карьере, и тогда хотя бы один из возможных соперников Хабиба окончательно пропадёт с радаров. А раз так, то вскоре Нурмагомедову придётся поспешить с решением относительно следующего соперника. Его нынешний статус позволяет выбирать.

UPD. «Мы пытались организовать бой с Хабибом Нурмагомедовым. Я знаю, что он этого хотел, так же как и я, но у UFC были другие планы. Я видел, что Хабиб сказал в Сети. Для меня самое интересное и самое страшное — драться с неуязвимыми. Сейчас Нурмагомедов именно тот, с кем я хочу драться. Это было бы невероятно хорошо для моего наследия. Как бы то ни было, Хабиб — лучший боец мира, и я желаю ему всего самого лучшего», — заявил сегодня Жорж Сен-Пьер на пресс-конференции, посвящённой завершению канадцем карьеры.