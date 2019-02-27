«Не стану прыгать через октагон, чтобы побить секундантов Оверима»

Несколько дней назад в «инстаграме» UFC Russia появился постер турнира в Санкт-Петербурге. UFC FIGHT NIGHT 149 пройдёт 20 апреля в спорткомплексе «Юбилейный». Главным событием вечера организаторы поставили бой пятого номера рейтинга из России Александра Волкова с легендарным тяжеловесом из Нидерландов Алистаром Оверимом. Он в данный момент – шестой номер рейтинга.

О втором турнире UFC в России, городе, который для него выбрали, и участниках, которых ради него собрали, — на пресс-конференции в Москве с журналистами пообщались глава UFC Russia Андрей Громковский и действующие бойцы UFC Александр Волков, Сергей Павлович и Роман Копылов.

— Турнир в Санкт-Петербурге возглавит поединок Александра Волкова с Алистаром Оверимом. Был ли другой вариант мейн-ивента?

— Говорить об этом в присутствии Александра не очень этично, — заметил Громковский, которому был адресован вопрос. — Выбор карда – сложный процесс. В основном этим занимаются в офисе UFC в Лас-Вегасе. Да, они прислушиваются и к нашим рекомендациям по части комплектования турнира, но, если не вдаваться в подробности процесса, окончательное решение принимается в США.

— Можете рекомендовать главному офису кого-то конкретного? Например, Александра Емельяненко, бойца с большим именем и фанатской базой?

— Конечно, мы анализируем и советуемся с главным офисом. Не буду раскрывать внутреннюю кухню, скажу так: у нас, как у локального офиса есть свой голос в выборе карда. Мы знаем специфику российского рынка и общаемся с главными матчмейкерами компании. Нужно понимать, что у них своя повестка, свои задачи. От них в первую очередь зависит комплектование турниров.

— У нескольких известных российских бойцов проблемы с американской визой. Из-за этого они не могут выступать на ключевых турнирах UFC. Российский офис компании пытается как-то помочь нашим атлетам в этом вопросе?

— UFC, насколько мне известно, со многими работает в этом направлении. Этот вопрос в компетенции американского офиса, но мы тоже по возможности стараемся помогать. Хотим, чтобы больше наших бойцов могло выступать за океаном.

— Какие действия российский офис делал, чтобы помочь?

— Чувствительный вопрос. Не хочу рассказывать какие-то конкретные случаи. Это касается только нас и тех бойцов лично.

«Хотел сделать пост с Путиным и написать, что теперь тут будет только правильный президент. Но поскромничал и не стал»

— Первый российский турнир состоялся в Москве. Второй пройдёт в Петербурге. Планируется ли событие в каком-то новом регионе или в следующий раз UFC вернётся к нам с московским ивентом?

— Мы смотрим разные города. Москва всегда в нашем распоряжении как вариант места проведения турнира. Хотим, чтобы ММА развивался по всей стране, во всех регионах. Чтобы устроить событие в каком-то другом регионе, нужна поддержка местной администрации, современная арена, инфраструктура на определённом уровне. При выборе города у нас больше 30 факторов.

Александр Волков, Андрей Громковский, Сергей Павлович, Роман Копылов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В UFC есть женские дивизионы и практически каждый турнир компании проходит хотя бы с одним женским боем в карде. В Санкт-Петербурге девушки участвуют, но их не было в Москве в сентябре прошлого года. Ходили слухи, что компанию попросили исключить женские бои, потому что в России многие против участия девушек в боях по правилам ММА.

— Специально ничего не убирали. Никто ни о чём не просил. Это всем известно – в UFC есть женские дивизионы. Это профессиональный спорт, у женщин он развивается с тем же уровнем конкуренции, что и у мужчин. У нас на турнире в Санкт-Петербурге выступят девушки. Считаю, это дополнительное достоинство. Что касается разговоров, будто в России не все любят женские бои, — я не могу с этим согласиться, когда вижу, как люди здесь наблюдают за Валентиной Шевченко.

«Без ринг-гёрлз мы не узнаем, какой сейчас раунд»

— Промоутерская компания Андрея Рябинского «Мир бокса» в какой-то момент решила, скажем так, одеть своих ринг-гёрлз. Это было сделано ради тех регионов России, в которых к некоторым классическим проявлениям шоу отношение резко негативное. В UFC ради расширения географии российских турниров готовы сменить имидж своих ринг-гёрлз?

— Октагон-гёрлз, — поправил Громковский. – Формат проведения ивентов UFC одинаков во всех случаях. Октагон-гёрлз – неотъемлемая часть любого события. Не планировали их убирать. Продолжаем следовать нашим стандартам.

— Выходит, если регион не готов принять существующий формат, он не получит турнир?

— Это — гипотетическая ситуация.

— Вы говорили о 30 факторах при выборе региона. Среди них есть что-то на эту тему?

— Гипотетически рассуждать не готов. Повторюсь, нам важно делать целостный продукт. Пока не могу говорить об организации турниров в тех регионах, с которыми мы на эту тему ещё не общались.

— Без ринг-гёрлз мы не узнаем, какой сейчас раунд, — пошутил тяжеловес Александр Волков.

— Александр, недавно произошла странная история с вашим аккаунтом в «Твиттере». Ваше фото убрали из профиля, а потом появились репосты со страницы экс-президента США Барака Обамы. Что это было?

— Мой «твиттер» вероломно взломали американские шпионы или кто-то из этой серии. Даже изменили мне почту. Пришлось потрудиться, чтобы вернуть всё свои места. Неделю этим занимались люди, понимающие в IT. В итоге всё восстановили.

Хотел сделать пост с Путиным и написать, что теперь тут будет только правильный президент. Но поскромничал и не стал.

Александр Волков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Насколько бой с Алистаром Оверимом способен помочь вам в продвижении по очереди за титулом?

— Бой с Оверимом – это очень круто. Один из самых титулованных тяжеловесов в мире, не только в UFC. Он вернулся на победную серию. К нему снова стали относиться серьёзно. Так что выиграть у него — очень важно.

Но если даже и получится, сразу попросить титульный бой, наверное, не смогу. Но в гонку точно вернусь. Может, ещё один поединок останется выиграть – и получу шанс подраться за пояс. В общем, рад, что в соперники достался именно Оверим. Он яркий ударник, зрелищный и популярный в России. Наш бой привлечёт внимание. В UFC правильно сделали, что всё так устроили.

«Я должен был подраться с Магомедом Исмаиловым за пояс Fight Nights. Об этом шёл разговор. Но потом Мага перешёл в ACA, и наш бой сорвался»

— Есть волнение перед боем? Всё-таки соперник особенный: он уже был чемпионом в Strikeforce, когда вы только дебютировали в ММА.

— Больше того скажу: в год, когда Оверим дебютировал в профессионалах, я выиграл свои первые соревнования. Мне было 11. Между нами в этом смысле пропасть. Мы бойцы из разных поколений. Конечно, я буду волноваться. Да я даже до пресс-конференции волновался. Считаю, это странно, когда человек не переживает перед важным событием.

Для меня это событие настолько большое, потому что Оверим – один из любимых бойцов своего поколения для меня. Помню, гордился, что такой классный ударник успешно выступает в ММА, да ещё и по правилам кикбоксинга выигрывает на высоком уровне.

— Вы так уважительно о нём отзываетесь. Что будете делать, если Оверим начнёт вас оскорблять или подшучивать?

— Точно не перепрыгну через октагон после боя и не стану бить его секундантов (смеётся). А если честно, не знаю, как буду реагировать. Постараюсь придумать что-нибудь интересное для фанатов.

На пресс-конференции в компании тяжеловесов Волкова и Павловича был новичок UFC из категории до 84 килограммов, бывший чемпион Fight Nights Global Роман Копылов. Разговор с ним начался со сложного вопроса.

Роман Копылов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Перед турниром в Москве Халид Муртазалиев быстро подписался в UFC, подрался там, а после имел проблемы с USADA. Ни в коем случае не хочу сказать, что вы что-то употребляли, но сейчас нередко получается, что запрещённые вещества попадают в организм атлета с загрязнённым спортпитом или, скажем, со спреем от насморка. Не было ли мысли перед дебютом в UFC, где вам предстоит работать с USADA, сдать анализы, проверить организм?

— Нет, не сдавал никаких проб, никаких анализов. С этим у меня всё в порядке. Я так думаю. Никаких проблем с этим не будет.

— Каким получился ваш переход в UFC?

— Я должен был подраться с Магомедом Исмаиловым за пояс Fight Nights. Об этом шёл разговор. Но потом Мага перешёл в ACA, и наш бой сорвался. Мы с командой вели переговоры с UFC, и вот появилась возможность подписать контракт. Согласился сразу. Поговорили с Камилом Гаджиевым, поняли друг друга. Пришлось оставить вакантным пояс Fight Nights. Я молодой боец, мне нужно развиваться. Теперь у меня для этого отличная возможность.