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Кооль – о выходе в финал ЧЕ по боксу: билась с сербкой, знала, что будет давление с трибун

Кооль – о выходе в финал ЧЕ по боксу: билась с сербкой, знала, что будет давление с трибун
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Россиянка Анастасия Кооль прокомментировала победу в поединке с Драганой Йованович из Сербии. Спортсменки встречались в рамках 1/2 финала чемпионата Европы по боксу в Белграде (Сербия). Девушки выступают в весовой категории до 52 кг.

«Я встречалась с соперницей из Сербии и знала, что будет давление с трибун, все будут поддерживать местную спортсменку. Но я была готова морально и физически к поединку. У меня всегда холодная голова перед выходом на ринг, оставляю все эмоции и выхожу ради победы. Сегодня по плану было наращивать темп и выиграть за счёт скорости. Соперница сильно шла вперед и бросалась на меня, но мне удалось под неё подстроиться и выиграть», — передаёт слова Кооль корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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