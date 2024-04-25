Бразильский боец UFC оставил жёсткое послание для Мокаева на русском языке

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Бруно Силва заявил о желании провести поединок с представителем Великобритании Мухаммадом Мокаевом.

«Как дела, Мухаммад? Хочу подраться с тобой в твоём же доме – в Великобритании. Ответь на мой вызов, давай сделаем это», — сказал Силва на видео, размещённом в его социальных сетях. После этого Бруно перешёл на русский язык: «Я тебя порву».

Бруно Силва – Мокаеву на русском: я тебя порву!

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в марте 2024 года, Мокаев встречался с представителем США Алексом Пересом. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Мокаева единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). В общей сложности на его счету 12 побед в 12 боях. Ещё один поединок с участием Мухаммада был признан несостоявшимся.