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Источник: экс-боец Hadrcore устроил ДТП в Санкт-Петербурге

Источник: экс-боец Hadrcore устроил ДТП в Санкт-Петербурге
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Бывший боец лиги Hadrcore Ибрагим «Никархо» Исламов стал участником ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом информирует телегарам-канал Mash на Мойке.

Сообщается, что боец арендовал Porsche Cayenne, на котором врезался в ограждение Троицкого моста. После аварии он скрылся с места происшествия.

По сведениям источника, машину спортсмен арендовал на своё имя в Москве утром 24 апреля, после чего отправился на ней в Северную столицу.

Напомним, последний турнир Hadrcore состоялся 20 апреля. Тогда Али Хейбати перед боем с Аркадием Осипяном нанёс удар ногой ринг-гёрл в область ягодиц. После боя пресс-служба лиги заявила, что руководство промоушена пожизненно дисквалифицировало бойца от участия в турнирах.

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