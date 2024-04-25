Россиянки Сандакова, Бабичева и Молдажанова вышли в финал чемпионата Европы по боксу

Российские спортсменки Дарима Сандакова (выступающая в весовой категории до 70 кг), Елена Бабичева (до 63 кг) и Альбина Молдажанова (до 66 кг) стали финалистками чемпионата Европы по боксу. Соревнования проходят в Белграде (Сербия).

В полуфинале Сандакова была сильнее представительницы Армении Ани Овсепян, Бабичева победила Аслахан Сезгин Мехмедову из Болгарии, а Молдажанова одолела сербку Милену Матович.

Ранее в финал пробились другие две россиянки Юлия Чумгалакова и Анастасия Кооль. В полуфинальных боях они одолели представительницу Италии Джованну Маркезе, Драганы Йованович из Сербии соответственно.

Чемпионат Европы начался 18 апреля. Турнир проходит в 12 женских и 13 мужских весовых категориях. Россияне приехали на эти соревнования с мощным составом и выступают на них под своим флагом.