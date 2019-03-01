Александр Емельяненко задержан полицией за вождение в нетрезвом виде. Видео

Не прошло недели с последнего скандала, связанного с именем Александра Емельяненко, как из Кисловодска пришли любопытные новости о приключениях тяжеловеса. По сообщениям телеграм-канала Bazabazon известный спортсмен спровоцировал инцидент, начав спор с эвакуаторщиками, прибывшими забрать «Мерседес» Емельяненко-младшего с пешеходного перехода, где его припарковал боец, на штраф-стоянку.

Александр попытался уладить конфликт с рабочими на Эвакуаторе. Поняв, что «решить на месте» не выйдет, Емельяненко решил уехать с места спора прямо по тротуару (эпизод попал на видео). Позже в пути его настигли сотрудники полиции. Сообщается также, что боец, уходя от погони, спровоцировал аварию ещё с двумя машинами. Дальше Александр продолжил феерить.

Какое-то время он наотрез отказывался покидать машину, из-за чего полицейским пришлось вытаскивать атлета силой. До того, как дело подошло к борцовской схватки Емельяненко-младшего со служителями закона, Александр в распахнутое окно (закрытого авто) высказывал свои претензии в лицо одному из полицейских. Эпизод с беседой вы так же можете увидеть на записи с места.

В сообщении Bazabazon также говорится, что Емельяненко был в состоянии сильного алкогольного опьянения на момент задержания, что не сильно вас шокирует, если вы хоть немного ориентируетесь в карьере Александра Емельяненко. Похожие истории в его жизни уже случались.

В 2012 году Александр стал зачинщиком беспорядков на рейсе Москва – Барнаул. По рассказам летевших тем самолётом, известный спортсмен в пьяном угаре провоцировал пассажиров, оскорблял окружающих, устраивал драки и курил. За тот эпизод Емельяненко получил обвинения в мелком хулиганстве и штраф 800 рублей.

2013 год обернулся для скандального атлета двумя неприятными историями. Каждая из них в последствии приводила к проблемам с законом. В октябре того года выпивший Емельяненко поучаствовал в драке с 63-летним Василием Мысютиным в одном из московских кафе. А в декабре Александр был снят с турнира Тюменской федерации боевого самбо, потому что, по словам руководителей федерации, попадался им на глаза в нетрезвом виде.

Без малого пять лет назад, 9 мая 2014 года младший брат известнейшего российского бойца тяжеловеса Фёдора Емельяненко Александр уже попадал в серьёзное ДТП. Тогда боец на большой скорости въехал в столб на своём Opel Astra, находясь в Тамбове. Сотрудники ГИБДД тогда не сообщали о признаках изменённого сознания в поведении Емельяненко, и в скандал тот эпизод не перерос.

То же весной случился и самый печально известный скандал, связанный с талантливым российским тяжеловесом. Александр Емельяненко был обвинён в сексуальном преступлении (насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, производившей уборку его квартиры) и в мае 2015-го его осудили на четыре с половиной года лишения свободы. На волю Емельяненко вышел раньше назначенной судом даты освобождения – 24 ноября 2016 года. Уже в следующем сентябре Александр вернулся в спорт.

Всего с тех пор по сегодняшний день тяжеловес провёл шесть поединков. В пяти из них он одержал победы, а один – свёл вничью. Стоит отметить, что три из шести последних боёв Емельяненко-младший провёл в лиге «Ахмат» (WFCA), представляя также одноимённый клуб. Пока боец тренировался в Чечне, многие отмечали положительные изменения в его внешнем виде. Александр Емельяненко впервые в карьере накачал себе кубики пресса и чуть ли не каждый день постил обучающие видео (либо спорт-челленджи) из зала.

В декабре 2018 года боец объявил об окончании взаимоотношений с клубом «Ахмат». Следующим выступлением Емельяненко-младшим по плану должен был стать бой на турнире молодой российской компании RCC. Однако конкретных новостей о сопернике и официальных анонсов возвращения известного бойца к выступлениям пока не было.

Вместо этого Александр поучаствовал в новом скандале. В начале этой недели боец давал мастер-класс в одном из фитнес-клубов Москвы и во время отработки одного из элементов отвесил пощёчину партнёру по тренировке. Подробнее об этом – здесь:

Александр Емельяненко отвесил подзатыльник ученику на мастер-классе Коллекция скандальных выходок известного тяжеловеса продолжает пополняться.

Согласно последней информации, Емельяненко-младший после инцидента в Кисловодске был отправлен на медицинское освидетельствование. О последствиях очередного нарушения закона для Александра пока говорить рано. Однако суд наверняка будет учитывать предыдущие выходки спортсмена. Вероятно, это отсрочит возвращение Емельяненко-младшего к боям на неопределённое время.