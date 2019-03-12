Макгрегор разбил телефон фаната и снова оказался за решёткой. Подробности

Ранним утром 11 марта полиция Майами арестовала Конора Макгрегора. Согласно сообщениям Daily Mail, бывший чемпион UFC в двух весовых повздорил с фанатом на выходе из ночного клуба. Инцидент произошёл около 5 утра по местному времени. Конор выходил из заведения, когда у него на пути возник незнакомый человек и попросил о совместном фото.

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Однако одним снимком со звездой незнакомец не удовлетворился и продолжил фотографировать ирландца. Конору это не понравилось, и он попросил того прекратить съёмку. Но просьба была проигнорирована. Тогда Макгрегор выхватил телефон из рук фаната, разбил об асфальт (добавив, как говорят, пару киков) и забрал с собой.

Как следует из полицейского отчёта, телефон стоил $ 1000, что для спортсмена деньги небольшие. А вот фанат обиделся и обратился в правоохранительные органы. В итоге Макгрегора арестовали и продержали в камере несколько часов. Закончилось временное заключение, когда за Конора внесли залог $ 12,5 тыс. Адвокат бойца Самуэль Рабин уже сделал заявление о скандале и рассказал, что его клиент готов сотрудничать со следствием по этому делу.

«Вчера Конор Макгрегор был вовлечён в небольшую потасовку из-за мобильного телефона, которая привела к звонку в правоохранительные органы. Мистер Макгрегор высоко ценит реакцию полиции и обещает им полное сотрудничество в рамках этого дела», — цитирует Рабина MMA News.

Впрочем, любящий поскандалить ирландец попадал и серьёзнее. Например, нападение на автобус с бойцами UFC, повлекшее за собой травмы двух человек и отмену трёх поединков 223-го номерного турнира, могло обернуться для Конора более серьёзными последствиями, чем штраф и общественные работы. Кстати, о выполнении второй части наказания объявили совсем недавно.

Макгрегор напал на автобус с Хабибом. В Бруклине опять дичь. Видео Конор и команда закидали стульями автобус с бойцами. Ирландца уже арестовали.

Макгрегор пять дней занимался ручным трудом в церквях Бруклина. Условия работы были организованы так, чтобы не привлекать лишнего внимания поклонников и СМИ. Кроме того, Макгрегор провёл долгую беседу со священником. Правда, разговор, видимо, не произвёл на ирландца должного впечатления.

Сегодня Конор выложил запись в «Инстаграме» — в ней он обращается к фанатам.

«Терпение в этом мире — добродетель, над которым я продолжаю работать. Я очень люблю своих фанатов. Спасибо вам всем».

Работать Конору предстоит много, только пока не очень понятно, ради чего. До недавнего времени все были уверены, что Макгрегор подерётся с Дональдом Серроне. Однако сперва Дэна Уайт объявил о срыве переговоров по схватке Ковбоя с Ноториусом, а позже и Серроне пояснил, почему не удалось договориться с Макгрегором:

«Конор не будет драться, если его бой не будет главным событием вечера. Я не знаю, что это — говорит ли в нём его эго или он хочет статуса. Мне плевать, я готов драться с кем угодно и где угодно, и я всегда был таким. Макгрегор же, словно примадонна, хочет получать только главные бои на турнире.



Все мы ждали Конора в апреле, но он сказал, что не готов к этой дате. Не понимаю, как сначала можно говорить о том, что ты готов драться с любым соперником и в любое время, а затем тут же заявлять, что к этому бою ты не готов. Меня раздражает, что он умолк. Я понимаю его, он хочет, чтобы о нём продолжали говорить, и потому заявляет о боях», — сказал Дональд.

Известно, что Макгрегор мечтает поквитаться за поражение Хабибу Нурмагомедову в бою века. Вот только россиянин не спешит соглашаться на немедленный реванш. Деньги не играют решающей роли для Хабиба, а проходить через новую муторную раскрутку бок о бок с болтливым Конором — то ещё удовольствие. По логике ирландец должен пройти одного-двух топов лёгкого веса, чтобы на правах первого претендента вынудить Хабиба драться с собой.

«Ты будешь жить с этим позором всю жизнь». Хабиб и Конор снова ссорятся Скоро реванш?

Более того, Макгрегор вроде бы и сам согласился с подобным раскладом, а в UFC тут же придумали интересный (но всё же удобный Конору) матч с Серроне. Теперь же, после отказа Макгрегора драться с американским ветераном, сложно сказать, какой бой мог бы продвинуть Конора к желаемой цели. Из всех лидеров лёгкого веса без соперника остался лишь Тони Фергюсон, но встреча с ним скорее отодвинет Макгрегора от чемпионского боя, чем приблизит к нему: все мы видели, что бывает с Конором против агрессивных и выносливых оппонентов с хорошей борьбой. Вероятно, именно мысли о ближайшем будущем и стали причиной нервного срыва Макгрегора. Немного радует, что проступок ирландца не был чересчур серьёзным, а это значит, что мы наверняка увидим всё ещё главную звезду ММА в клетке до конца года.