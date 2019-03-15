Горилла подерётся с любителем уличных драк. Мы серьёзно

Не побеждённый до осени прошлого года эксцентричный британец Даррен Тилл продолжает мечтать о великом.

«Безусловно, боем мечты был бы бой с Конором Макгрегором на «Энфилде». Да, я на одну весовую категорию выше, но Конор уже дрался в полусреднем весе. Поединок на таком стадионе — это вопрос правильного соперника. Нужно застать момент, когда и фанаты, и UFC, и сам стадион будут заинтересованы. Если не в этом году, то я постараюсь в 2020-м такой бой провести», — рассказывает боец.

Пора оставить в стороне заоблачные планы – в дивизионе Тилла сейчас очень жарко. И Даррену стоит сначала вырваться из цепких лап оппонентов, которые рвутся увеличить количество его поражений, а уже потом задумываться о суперпоединке.

Хорхе Масвидаль – один из этих охотников.

UFC FIGHT NIGHT 147

Когда: 16 марта

Где: O2 Arena, Лондон, Великобритания



Полный кард:



Даррен Тилл — Хорхе Масвидаль;

Леон Эдвардс — Гуннар Нельсон;

Доминик Рейес — Волкан Оздемир;

Натаниель Вуд — Хосе Куинонес;

Клаудиу да Силва — Дэнни Робертс;

Джек Маршман — Джон Филлипс;

Арнольд Аллен — Джордан Ринальди;

Джо Даффи — Марк Диакисе;

Никулае Негумериану — Сапарбек Сафаров;

Том Бриз — Йен Хейниш;

Дэн Айг — Дэнни Генри;

Присцила Кашоейра — Молли Маккен;

Над Наримани — Майк Гранли.

Споет ли столица «Sweet Caroline»?

Начало карьеры Тилла (17-1-1) в промоушене было потрясающим. Да, портила картину неубедительная ничья с Николасом Далби, но британец снёс со своего пути Венделла де Оливейру и Дональда Серроне, а затем одолел Стивена Томпсона в родном Ливерпуле под легендарную песню «Sweet Caroline».

До пояса оставался один шаг… Однако к бою за титул подготовиться должным образом у Гориллы (именно таким прозвищем известен длиннорукий нокаутёр) не получилось – сейчас необходимо начать всё с чистого листа. За время с последнего выхода в восьмиугольник Даррена, когда британец потерял нолик в графе «поражения» в поединке с Тайроном Вудли, дивизион преобразился до неузнаваемости:

1) новый чемпион Камару Усман;

2) скопление бойцов экстра-класса на верхушке рейтинга, среди которых всё тот же уступивший пояс Вудли и экс-временный чемпион, главный претендент Колби Ковингтон;

3) звёздный новичок UFC с идеальным рекордом и успешным дебютом в промоушене Бен Аскрен.

Родные трибуны должны помочь Тиллу вернуться на победную тропу и снова ввязаться в накалившуюся борьбу за титул.

«Масвидаль имеет большой опыт, и я не стал бы говорить, что Хорхе боится меня. Здесь уместнее сказать, что этот парень знает своё дело. Конечно, Масвидаль уступает мне в габаритах, но, наверное, он немного быстрее. Вероятно, у него есть хорошая стратегия, и он будет пытаться сбить меня с ритма. Я буду делать то же самое.



Посмотрим, чем всё это закончится. Многие из моих последних поединков были противостоянием опыта против молодости. Причина в том, что я достаточно молод, но при этом являюсь топовым полусредневесом. Хочу ли я нокаутировать Масвидаля? Конечно. Я хочу жёстко вырубить этого парня. Но это не значит, что я отношусь к нему неуважительно. Я просто иду на войну!» – грозится Тилл.

Бен Аскрен потирает руки

Сразу после UFC 235 у Тилла случилась словесная перепалка в «Твиттере» с Беном Аскреном, победившим достаточно спорной остановкой Робби Лоулера.

— Эй, Даррен. Теперь между нами почти никого нет. Что-то незаметно цоканья твоих ботинок. Увидимся в Лондоне, лошара!

— Бен, твой поединок – это отстой. Ты едва победил. Ты уродлив, а по твоей огромной челюсти трудно промахнуться. Ты никого не уважаешь. Увидимся в Лондоне, тряпка!

— Буду считать, что это согласие. В следующий раз не убегай от меня к более простому поединку.

Дэна Уайт вроде бы планирует реванш Аскрен — Лоулер, а Бен не теряет времени и вызывает на бой Тилла. И пока эксперты рассчитывают вероятность подобного развития событий, кудрявый американец даёт прогноз на поединок потенциального оппонента:

«У Масвидаля есть возможность побить Тилла, но лучшую версию Хорхе мы видим не каждый раз. В лучшей своей форме у него хорошие шансы на победу. Но мне кажется, что наиболее вероятна победа Даррена.

Знаю, я делал больший упор на Тилла, но, Масвидаль, я думаю, что ты такой же отстой! Удачи вам на этих выходных, парни".

У соперника британца – 45 профессиональных боев

Букмекеры уверены в победе Тилла, но Масвидаля (32-13-0) никак нельзя списывать со счетов. Хорхе возвращается после двух поражений, потому будет зол как никогда. Масвидаль побеждал Серроне и Майкла Кьезу, на равных бился с Элом Яквинтой, Беном Хендерсоном и Демианом Майей – у него есть опыт. А ещё посмотрите на уличные бои, в которых принимал участие американец: этого парня вам не напугать!

«Крупный парень, точно однажды окажется в среднем весе, — делится мнением о новом сопернике Хорхе. – Высокий и худой. Он не выглядит как полусредневес. Даже когда он снял на пресс-конференции пиджак, было видно, насколько он крупный. Но говорят, что чем крупнее, тем громче падает. Проверим, правда ли это».

Поединок с Гориллой может стать не единственным для представителя США в столице Великобритании. В подтрибунных помещениях арены может повстречаться бывший чемпион среднего дивизиона UFC Майкл Биспинг, ныне эксперт на ТВ, и тогда быть беде.

«Будет просто отлично, если после боя с Тиллом получится где-то отловить Биспинга и отшлёпать его. Это будет как бонус в 50 тысяч долларов, если я настигну этого засранца в его родном городе. Да, придётся заплатить за это часть с трудом заработанных денег. Хотя я готов многое отдать, лишь бы оказаться с Биспингом один на один и показать, кто он есть на самом деле», — чешутся кулаки у американца, конфликт которого с Графом длится с 2017 года. В Лондоне он может запылать с новой силой.