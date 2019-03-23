Звёзды бокса, которых били любители из России. Часть вторая

Звёзды профи-бокса, которых били любители из России. Часть первая От наших аматоров страдали и Рой Джонс, и Эррол Спенс, и даже Василий Ломаченко.

Егор Мехонцев — Александр Гвоздик – четвертьфинал чемпионата мира-2011. Весовая категория до 81 кг

Здесь речь пойдёт об одном из самых талантливых российских боксёров своего поколения, который по странному стечению обстоятельств так до сих пор и не добился серьёзных достижений в профессионалах.

Егор Мехонцев долгое время по праву считался одним из лидеров сборной России, да к тому же, и весьма универсальным боксёром в плане весовых категорий, без проблем балансируя между полутяжёлым и первым тяжёлым весом. На чемпионат мира 2011 года Егор поехал в статусе первого номера сборной в весе до 81 кг.

На первенстве мира Мехонцев смотрелся очень неплохо и в четвертьфинале вышел на теперь уже действующего чемпиона мира по версии WBC Александра Гвоздика. Первый раунд того боя прошёл в равной борьбе, хотя судьи и отдали преимущество россиянину – 7:4. Во второй трёхминутке Мехонцев выглядел гораздо лучше и нарастил преимущество до семи баллов. В заключительном отрезке Гвоздик попробовал вернуть инициативу и смотрелся активнее, но переломить ход встречи не сумел. Позже, будучи профессионалом, Александр упоминал об этом бое в одном из интервью, посетовав на то, что у него не получалось перестроиться под манеру Мехонцева. На том чемпионате Егор в конечном итоге завоевал бронзу, уступив в полуфинале кубинцу Хулио Сесару ла Крусу.

Егор Мехонцев Фото: РИА

Егор Мехонцев – Александр Усик – полуфинал чемпионата мира-2009. Весовая категория до 91 кг

Ну, а на чемпионат мира в Баку Мехонцев прибыл в статусе чемпиона мира. В 2009 году на турнире в Милане Егор завоевал золото в первом тяжёлом весе, преодолев в полуфинале барьер в лице будущего абсолютного чемпиона мира в профессионалах Александра Усика.

Украинец уже тогда обладал великолепной техникой и прекрасно передвигался по рингу, рассчитывая на работу ног и постоянную смену темпа. В первом раунде это приносило Усику плоды, а во втором картина поединка выровнялась. В заключительной трёхминутке зрители увидели невиданный накал страстей. В середине раунда Мехонцев впервые за весь бой повёл в счёте, но практически сразу же упустил преимущество, пробив ниже пояса сопернику и получив штраф. После этого соперники завелись и устроили в ринге настоящую рубку. В открытом поединке россиянин перебил украинца и вырвал путёвку в финал, а после завоевал золото.

Позже в карьере Мехонцева было и Олимпийское золото-2012 года, и дальнейший переход в профессионалы. В профи поначалу дела складывались неплохо – контракт с промоутерской компанией Top Rank и серия побед открывали перед Егором радужные перспективы. Но в 2016 году всё застопорилось. Тогда он впервые не смог выиграть, сведя к ничье встречу с Александером Джонсоном. После этого в Top Rank интерес к Мехонцеву словно погас. Боксёр с тех пор провёл лишь один поединок, победив в 2017 году Гусмира Пердомо.

Александр Усик Фото: Scott Heavey/Getty Images

Роман Романчук – Луис Ортис – финал Кубка Мира-2005. Весовая категория до 91 кг

И ещё один поединок с памятного Кубка Мира-2005, о котором говорилось в первой части нашего обзора. В весовой категории до 91 кг тогда встретились Роман Романчук и Луис Ортис. Та российская команда могла похвастать высокой конкуренцией в тяжёлых весах, и Романчук был полон желания доказать, что его непопадание на Олимпиаду в Афины было недоразумением.

Два левши в ринге устроили яркое противостояние и, не жалея себя, ввязывались в открытый бой. В конечном итоге Романчук в четырёх раундах в буквальном смысле «перебил» Ортиса. Счёт той встречи говорит сам за себя – 64:47. Именно победа Романа принесла России победу на том Кубке Мира.

Дырка в голове. Как Романчук загубил свою жизнь Вспоминаем самые яркие вехи карьеры и жизни талантливого боксёра Романа Романчука, ушедшего из жизни в 37 лет.

В дальнейшем судьбы спортсменов сложились совершенно по-разному. Романчук вскоре окончательно проиграл конкуренцию в сборной Рахиму Чахкиеву, а затем была печально известная драма во Владивостоке. Боксёр получил срок за убийство при превышении необходимых пределов обороны. На том карьера Романчука фактически была завершена. Позже он предпринимал попытки вернуться в ринг, но этим планам сбыться было не суждено. Несколько лет назад Роман переехал в Украину и пробовал себя в роли тренера. Но реализовать себя на этом поприще он не успел. 8 сентября 2016 года он скончался от сердечного приступа. Романчуку было всего 37 лет.

Роман Романчук Фото: РИА

Луис Ортис продолжает штурмовать боксёрский Олимп и надеется ещё раз получить титульный бой в супертяжёлом весе. Невзирая на солидный возраст, не так давно он закатил чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру очень хороший поединок.

Евгений Романов – Деонтей Уайлдер – Матчевая встреча сборных России и США. 2008 год. Весовая категория до 91 кг

В 2008 году сборная России по боксу провела две матчевые встречи с командой США, обе прошли в России: одна в Магнитогорске, а другая в Новосибирске. Именно в городе на Оби состоялся поединок, который, пожалуй, один из его участников запомнит на всю жизнь.

Противостояние со сборной США складывалось для россиян как нельзя лучше. Что и не должно было удивлять: россияне выставили на тот матч топ-состав. На ринг от нашей команды выходили Алексей Тищенко, Сергей Водопьянов, Георгий Балакшин, Артур Бетербиев и Сергей Ковалёв. К моменту боя тяжеловесов команда вела в счёте с огромным преимуществом – 7:1. По сути поединок в первом тяжёлом весе между Евгением Романовым и Деонтеем Уайлдером превращался в формальность. Но каждый из боксёров решал и свои индивидуальные задачи, потому встреча прошла в бескомпромиссной борьбе, и соперники не жалели друг друга. Первый раунд остался за неудобным американцем.

Во второй двухминутке Романов начал подстраиваться под Уайлдера и нашёл его слабое место, постоянно пробивая оборону Деонтея ударом справа. К концу раунда попадание было настолько чётким, что американец хоть и устоял на ногах, но рефери сё же открыл счёт, расценив происходящее как стоячий нокдаун.

В третьем раунде почувствовавший запах крови Романов был неудержим. Уайлдер ничего не мог поделать с ударами Евгения справа, прилетавшими снова и снова. Скоро рефери пришлось снова открывать счёт. Будущий чемпион мира выразил готовность продолжить бой, но ещё одна сдвоенная атака Романова всё теми же правыми боковыми уронила Уайлдера на канвас, и на этот раз всё было кончено. Уверенное выступление не помогло россиянину забронировать себе место в сборной на Олимпиаде в Пекине. Попылив на любительских рингах до 2010 года, Романов завершил карьеру в аматорах и взял продолжительную паузу. Наконец лишь в 2016 году, уже в 31 год он дебютировал в профессионалах.

Клементе Руссо, Рахим Чахкиев, Османи Акоста Дуарте, Деонтей Уайлдер Фото: Nick Laham/Getty Images

В 2017 году Романов подписал контракт с компанией RCC Boxing Promotions, которая и занимается продвижением Евгения в профи. Спортсмен выступает в супертяжёлом весе и на сегодняшний день на его счету 12 боёв. Во всех были одержаны победы. Тем не менее говорить о каких-то перспективах боксёра слишком преждевременно, да и возраст Романова даёт о себе знать: в июле ему исполнится 34 года. Получить статус «проспекта», а соответственно и интерес со стороны крупных «игроков» супертяжёлого веса, будет очень трудно в его положении. Что же касается Уайлдера, то здесь говорить что-то — излишне. Невзирая на всю критику Деонтея, он удерживает пояс чемпиона мира по версии WBC уже 4 года, а в мае 2019-го попробует защитить его уже в девятый раз.

Алексей Лезин – Виталий Кличко – финал чемпионата мира-1995 Весовая категория 91+

Имя Алексея Лезина хорошо известно всем любителям бокса. Здесь сразу же можно отметить, что он стал настоящей грозой не только для братьев Кличко, но также записал в актив победы и над другими будущими чемпионами мира – Николаем Валуевым и Александром Поветкиным.

Что же касается поединков Лезина с братьями Кличко, то с каждым из них он встречался неоднократно: Виталия ему удалось победить дважды, а победа на чемпионате мира-1995 была особенно значимой. Тогда успех Алексея позволил сборной России занять второе командное место в медальном зачёте.

Сам бой прошёл в достаточно быстром (для тяжёлого веса) темпе. Виталий Кличко был ещё совсем не тем боксёром, которым мы привыкли его видеть впоследствии: легендарному украинцу не всегда удавалось удачно работать первым номером, чем нередко пользовались более ловкие соперники, «проваливая» агрессивные атаки Кличко-старшего.

Лезин же, будучи левшой, здорово «закручивал» украинца и умело встречал его, исправно набирая очки, благодаря чему и оформил победу. В том же 1995 году Виталий взял реванш у Лезина в финале чемпионата мира среди военнослужащих. Позже в крови украинца были найдены запрещённые препараты, так что юридически и в этот раз победа осталась за Лезиным.

Алексей Лезин Фото: РИА

Алексей Лезин Владимир Кличко – финал чемпионата европы-1996. Весовая категория 91+

Владимира Кличко россиянин также побеждал дважды. Один успех выпал на бой отборочного турнира к Олимпиаде в Атланте, а второй на финал первенства Европы-1996. И опять-таки в 1996 году соперники встретились в третий раз — теперь в полуфинале Олимпиады. Тот поединок можно назвать главным в карьере Лезина и сложился он для россиянина неудачно

Уже после завершения карьеры Алексей признался, что боксировать с Виталием ему было сложнее, чем с Владимиром. Интересно, что бои с братьями Кличко, так же как и встречи с Валуевым и Поветкиным, он не считает самыми сложными в карьере. После ухода из бокса Лезин не стал связывать жизнь со спортом и подался в инженеры.

Всего за долгие годы в составе российской сборной он завоевал три золотые награды континентального первенства, медаль высшей пробы на чемпионате мира и бронзу Олимпийских игр.