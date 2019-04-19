Разборка питерская. Второй турнир UFC в России — каким он будет

Дружба UFC с нашей страной продолжается. После легендарного боя Нурмагомедов – Макгрегор популярность смешанных единоборств в России стала расти с геометрической прогрессией, что лишний раз вынудило компанию вернуться на нашу землю с турниром. Спойлер — не последним в этом году.

Первый российский ивент состоялся в Москве 15 сентября прошлого года и вышел удачным по большинству ключевых показателей. Теперь Абослютный бойцовский чемпионат готовится порадовать публику Санкт-Петербурга, и пока что у организаторов имеются определённые проблемы.

Мало того, что семь бойцов снялись с предстоящего вечера боёв в Северной столице, так ещё 20 апреля спортсмены подерутся на стадионе «Юбилейный», который вмещает всего лишь около семи тысяч зрителей! Естественно, после московского турнира, который собрал 22 тысячи болельщиков и отсчитал в казну организации чуть менее двух миллионов долларов за билеты, у большинства экспертов возникли вопросы по поводу правильности выбора места для столь громкого мероприятия.

«Смотрели все арены, но на разных площадках в эти сроки запланированы свои мероприятия. Мы считаем, что „Юбилейный“ — это отличная площадка, на ней хорошая видимость, и я думаю, что турнир пройдёт на очень высоком уровне. У нас нет задачи ставить какие-то рекорды по посещаемости, важно организовать качественный вечер», — расставил акценты вице-президент UFC по России Андрей Громковский.

Остаётся надеяться, что маленькая вместимость питерской арены ничуть не смутит иностранного зрителя, а поклонники ММА, которые вечером субботы устроят аншлаг в «Юбилейном», громко поддержат выходящих в клетку атлетов.

UFC Fight Night 149

Когда: 20 апреля

Где: стадион «Юбилейный», Санкт-Петербург, Россия

«Если этот русский переведёт Оверима в партер…» Удав идёт за Разрушителем

Алексей Олейник (Россия) — Алистар Оверим (Голландия)

В главном бою вечера встречать «хлебом-солью» голландского тяжеловеса изначально должен был Александр Волков: после обиднейшего проигрыша от Дерека Льюиса на эпохальном UFC 229 ему во что бы то ни стало нужно было закрыть поражение. Не срослось, Драго выбыл из-за проблем со здоровьем, и теперь Разрушителя в Санкт-Петербурге поприветствует Алексей Олейник, которому пришлось срочно корректировать тренировочный график. Изначально Удав готовился к встрече с американцем Уолтом Харрисом 4 мая в Канаде.

И ведь не скажешь, что замена сделала главное событие сильно: только взгляните на факты предстоящего противостояния:

• На первом в истории турнире UFC в России Олейник в столице также возглавлял вечер боёв. Тогда 41-летний Алексей задушил новозеландца Марка Ханта.

• Ровно 17 лет назад Алистар Оверим уже дрался в Санкт-Петербурге. Тогда на турнире M-1 MFC представитель Голландии успешно провёл рычаг локтя в бою с Сергеем Казновским.

• Общее количество поединков в профессиональной карьере Олейника и Оверима составляет… 131 бой!

Расклады на столь интригующую битву старожилов ММА в полной мере описал экс-чемпион UFC Бен Хендерсон, давший прогноз на поединок.

«Алистар невероятно жёсткий парень, он уже целую вечность в этом деле. Но, блин, если этот русский переведёт его в партер… Его коронный приём — практически единственный, который он пытается использовать, однако он у него очень хорошо получается. И я не думаю, что Олейник боится пропускать удары в стойке. Мне кажется, у него в голове будут мысли вроде: «О, ты сильно меня ударил, ну ничего страшного, сейчас я проведу тейкдаун, и тебе придется работать со мной в партере». Так что я ставлю на россиянина», — заявляет экс-чемпион UFC в лёгком весе.

О мастерстве сабмишнов Олейника не говорит только ленивый: прекрасная техника в партере и изощрённые выходы на удушающие/болевые позволили россиянину 45 (!) из 57 побед одержать именно сдачей.

Но в 70-м бою Алексею будет противостоять мастер кикбоксинга, лишь раз проигравший болевым приёмом. И, кстати, очень хорошо знающий манеру ведения боя россиянина.

«Мы с Оверимом вместе тренировались в Москве, ездили на сборы в Таиланд. Это и плюс, и минус. Алистар очень неудобный соперник, который не совсем чисто работает как в партере, так и в стойке. Порой он делает такие вещи, которые другие бойцы себе не позволяют из этических соображений. К примеру, лежа на тебе локтем специально ломает твои ребра. А так, в принципе, мы неплохо с ним общались, тренировались и периодически переписываемся два-три раза в год", — не скрывает приятельских отношений с будущим оппонентом россиянин, отмечающий, что в спаррингах он ничего не мог поделать с Алистаром. У Олейника не получилось ни задушить голландца, ни поймать его на приём.

Как итог, проверка Алексею предстоит непростая. Однако в случае положительного исхода боя Удаву, даже не думающему о пенсии, можно будет замахнуться на куда более статусных противников.

«Никогда бы не принял бой, если бы знал, что нет шансов»

Ислам Махачев (Россия) — Арман Цакурян (Россия)

Во втором по значимости поединке в октагон выйдет друг чемпиона легковесов Хабиба Нурмагомедова, набирающий ход Ислам Махачев. Четыре победы кряду вкупе с шикарным нокаутом ветерана Глейсона Тибау говорили сами за себя – в Петербурге напротив россиянина ждали соперника из топ-10.

«Хочу подраться с Кевином Ли. Он наговорил слишком много трэша про Хабиба и других дагестанских бойцов. Я готов с ним встретиться в любом месте и в любое время. Он говорил, что я травмирован. Не понимаю, что он имел в виду: тренируюсь каждый день и готов к этому бою. Я разнесу его», — рвался в бой с американцем Махачев.

Кевин и правда считается одним из самых интересных оппонентов для Ислама. Столкновение кавказской и американской школ борьбы, уйма сказанных в адрес друг друга колкостей, вроде провокаций Хабиба в исполнении Ли и не менее колких ответов Орла «он хочет быть жестким, но у парня маленькое сердце»… Однако руководство UFC оставило принципиальную встречу на потом – против Махачева, надеющегося на шанс подраться за пояс в 2020 году, в городе на Неве выйдет гораздо менее статусный соперник.

«Он удобен для меня. Я никогда бы не принял бой, если бы знал, что у меня нет шансов. Сейчас же я в себе уверен», — 22-летний дебютант UFC Арман Царукян не просто не боится рвущегося к вершине дивизиона Ислама.

На север! За былой славой

Сергей Павлович (Россия) — Марсело Голм (Бразилия)

Расклад, напоминающий сюжет финального сезона «Игры престолов», как нельзя лучше описывает ситуацию Павловича. Экс-чемпиону Fight Nights необходимо реабилитироваться за дебютный бой в промоушене: Сергея сразу бросили на амбразуру в лице всё того же Оверима, и Разрушитель уже в первом раунде победил россиянина техническим нокаутом.

Сейчас оппонент у нашего тяжеловеса попроще. Бразилец Голм проиграл решениями два последних боя – чем не вариант для Павловича вернуться на победные рельсы!

Уральский Халк покидает родную землю и идёт за критиками

Иван Штырков (Россия) — Дэвин Кларк (США)

Непобеждённому новичку UFC, известному представителю отечественных смешанных единоборств Ивану Штрыкову только предстоит заявить о себе в промоушене: идеальный рекорд и победы над именитыми Антонио Бигфутом Силвой, Фабио Мальдонаду и Тиагу Сильвой должны только придать уверенности Ивану перед началом нового этапа карьеры.

В настоящий момент фамилия Уральского Халка в большей степени на слуху лишь у российских фанатов ММА, но UFC в Санкт-Петербурге станет отличный шанс для Штрыкова увеличить армию поклонников за счёт иностранной аудитории и расставить все точки над i в обсуждении своей персоны. А претензий у экспертов и болельщиков к Ивану немало.

Штыркова называют «домашним бойцом», который большинство поединков провёл в родном уральском промоушене RCC в Екатеринбурге и Челябинске. Плюс многие у нас уверены, что атлет сидит на допинге, что гораздо проще делать без надзора USADA.

Критика – критикой, но ответ на неё будет совсем скоро. Здесь и выезд в Санкт-Петербург, и бой с неуступчивым Дэвином Кларком под эгидой UFC, организации, где шутки с запрещенными препаратами ой как плохи (спросите у Ти Джея Диллашоу). И где отрицательные тесты Ивана ещё раз докажут, что на русской земле богатыри и без допинга растут.

Начало истории женского ММА под эгидой UFC в России

Антонина Шевченко (Кыргызстан) — Роксанн Модаффери (США)

Впервые в истории турниров UFC в России в клетку войдут девушки. Честь открыть новую страницу летописи спорта выпала уроженке Киргизии Антонине Шевченко, сестре чемпионки UFC Валентины Шевченко, и экс-претендентке на титул Роксанн Модаффери.

Незадолго до турнира представительницы прекрасного пола обменялись колкостями в соцсетях, после чего Шевченко сделала громкое заявление.

«Для меня этот бой много значит, мы хорошо готовились, потому что моя задача — подняться в топ дивизиона. Поэтому была выбрана соперница, которая занимает восьмую строчку рейтинга в моей весовой категории. Я нацелена на победу, мне нужна только она. Давать прогнозы перед боем начала не я, а моя соперница. Конечно, мне это не понравилось — я ответила и пообещала нокаутировать её в первом раунде. При подготовке мы сделали все возможное, чтобы я могла выполнить данное обещание ", — порадовала своих поклонников настроем Пантера.

«Матрица» в октагоне. Киану Ривз здесь ни при чём

Кшиштоф Йотко (Польша) — Ален Амедовский (Македония)

Мовсар Евлоев (Россия) — Сен Ву Чой (Южная Корея)

Султан Алиев (Россия) — Кейта Накамура (Япония)

Александр Яковлев (Россия) – Алекс да Силва (Бразилия)

Шамиль Абдурахимов (Россия) — Марчин Тыбура (Польша)

Гаджимурад Антигулов (Россия) — Михал Олексийчук (Польша)

Магомед Мустафаев (Россия) — Рафаель Физиев (Кыргызстан)

В открывающем основной кард экзотическом противостоянии поляк Йотко померится силой с непроигрывающим македонцем Амедовски (изначально Кшиштоф должен был биться с Романом Копыловым, но россиянин травмировался).

Что же касается предварительных боёв, то здесь не знающий поражений чемпион M-1 в легчайшем весе Мовсар Евлоев сойдётся в клетке с чемпионом южнокорейского TFC Сен Ву Чоем, а Султан Алиев померится силами с японским ветераном Кейтой Накамурой.

Ранее местный, питерский Александр Яковлев вернётся после двухлетнего простоя, Шамиль Абдурахимов после победы в Москве над грозным Андреем Орловским постарается добиться пятого успеха в организации, тогда как Гаджимурад Антигулов попробует подпортить настроение ещё одному представителю Польши Михалу Олексийчуку, забравшему бонус за «Выступление вечера» на UFC в Праге.

И, напоследок, о первом бое турнира в Санкт-Петербурге, где в восьмиугольник к Магомеду Мустафаеву войдёт герой «Матрицы». И мы не шутим: спортсмен из Киргизии Рафаэль Физиев уже давно стал звездой Youtube благодаря своей встрече со звездой тайского бокса Сорго Петьинди в рамках таиландского турнира Toyota Marathon. Только посмотрите, как тело этого парня отклонилось на 90 градусов в момент сокрушительного удара ногой соперника!

И согласитесь: в Северной столице хочется увидеть нечто похожее.