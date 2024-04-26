Макс Холлоуэй ответил тем, кто считал, что он находится на спаде

Популярный американский боец и обладатель титула BMF Макс Холлоуэй прокомментировал заявления о том, что он уже находится на спаде и проиграет действующему чемпиону UFC в полулёгком весе Илие Топурии.

«Проблема в том, что эти парни видели, как я взрослел. Когда я пришёл в UFC, мне было 20 лет, и многие люди думают, что мне около 42 лет, как Даниэлю Кормье. Но на самом деле я молодой парень.

Особенно после трилогии с Волком. Первые два боя прошли нормально, а третий бой заставил всех сказать: «О, с ним покончено». Брат, это был вечер Волка. Он был в ударе. Это то, что есть, и теперь они занимаются математикой ММА, потому что Илия смог нокаутировать Волка. Даже Илия занимается математикой ММА: «Я победил парня, который победил тебя». Брат, это не так работает. Я проиграл Дастину Порье, а Джастин Гэтжи отправил его в нокаут. Могу ли я теперь сказать, что победил Дастина? Нет. Стили создают бои», — приводит слова Холлоуэя портал Middle Easy.