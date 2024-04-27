Кудряшов: я чемпион целого телеканала, что ещё нужно?

Российский-боксёр профессионал Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу над Леонардо Даниэлем Робутти. Кудряшов нокаутировал аргентинца в первом раунде. Их бой был главным событием на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Дальше хочу поехать домой. О чём ещё мечтать? Чемпион целого телеканала, что ещё нужно? Меня называют пенсионером, вызывают постоянно, так что я готов драться», — сказал Дмитрий в интервью после боя.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 марта 2024 года, Дмитрий Кудряшов столкнулся с представителем США Деандре Севейджем. Поединок завершился победой Кудряшова нокаутом в шестом раунде. В своём рекорде он имеет 26 побед, из которых 25 одержаны досрочно, а также шесть поражений.

Робутти, в свою очередь, в последний раз выступил в декабре 2023-го. Тогда Леонардо Даниэль нокаутировал своего соотечественника Маурисио Роберто Каседо.