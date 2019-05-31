Головкин и другие звёзды бокса из СНГ вернутся на ринг этим летом

У всесезонного вида спорта – профессионального бокса, как известно, не бывает календарных пауз. Не важно: летом, осенью, зимой или весной, зрителям всегда есть на что посмотреть. Грядущее лето не станет исключением, и подарит всем любителям «сладкой науки» массу звёздных боёв. Среди них схватки с участием Энтони Джошуа, Геннадия Головкина, Мэнни Пакьяо, Василия Ломаченко, Сергея Ковалёва и других.

1 июня. Нью-Йорк, Нью-Йорк, США. Энтони Джошуа (Англия, 22-0-0, 21 KO) – Энди Руис (США, 32-1-0, 21 KO)

Первоначально у 29-летнего действующего британского чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO Энтони Джошуа на эту дату была запланирована защита принадлежащих ему титулов против чернокожего американца Джаррелла Миллера. Однако последний оказался уличён в приёме запрещённых препаратов, после чего организаторам поединка пришлось искать чемпиону другого соперника. В итоге им стал ровесник Джошуа – мексикано-американец Энди Руис.

Энтони будет проводить уже восьмой бой за звание чемпиона мира, и пока во всех этих поединках ему удавалось одерживать победы. Для Руиса же предстоящая схватка станет лишь вторым боем за мировые титулы. В декабре 2016 года он оспаривал вакантный чемпионский пояс WBO, но проиграл в равном бою по очкам новозеландцу Джозефу Паркеру. Это поражение является пока единственным для Руиса на профи-ринге. Однако шансов одолеть Джошуа ему даётся немного. В букмекерских конторах явным фаворитом считается британец, вероятность победы которого оценивается в широком диапазоне от 15 до 40 к 1.

8 июня. Нью-Йорк, Нью-Йорк, США. Геннадий Головкин (Казахстан, 38-1-1, 34 KO) – Стив Роллс (Канада, 19-0-0, 10 KO)

Спустя неделю после боя Джошуа – Руис, который пройдёт в знаменитом Мэдисон Сквер Гардене, эта же арена будет принимать поединок с участием ещё одного звёздного боксёра. 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вернётся на ринг после своего единственного поражения в статусе профи, которое он потерпел в сентябре прошлого года в реванше с мексиканцем Саулем Альваресом. Оба боя GGG против Канело заканчивались спорными судейскими вердиктами, и есть немало специалистов и простых любителей бокса, которые считают, что в этих схватках победы заслуживал Головкин. И вот, несмотря на уже почтенный по боксёрским меркам возраст, бывший многолетний чемпион мира из Казахстана возвращается на ринг, чтобы доказать, что его ещё рано списывать из обоймы элитных действующих бойцов.

Недавно Геннадий заключил очень выгодный в финансовом отношении контракт со стриминговой платформой DAZN, а также расстался со своим многолетним тренером Абелем Санчесом. 35-летний канадец Стив Роллс хоть и пребывает в статусе небитого на профи-ринге бойца, но победить Головкина в этом, по сути, проходном для казахстанца поединке, шансов у него почти нет. Вероятность победы Геннадия доходит у букмекеров до неприличного соотношения 50 к 1.

16 июня, Екатеринбург, Россия. Дмитрий Кудряшов (Россия, 23-2-0, 23 KO) – Илунга Макабу (Демократическая Республика Конго, 24-2-0, 23 KO)

Известный 33-летний нокаутёр из Волгодонска Дмитрий Кудряшов по прозвищу «Русская Кувалда» выступит в рамках большого боксёрского вечера, приуроченного к проведению в Екатеринбурге второго Международного боксёрского форума, который будет проходить с 12 по 16 июня и на который съедутся делегаты со всего мира, в том числе и руководители всех четырёх ведущих организаций профессионального бокса – WBC, WBA, IBF и WBO, а также Федерации бокса России и лидирующих промоушенов страны.

Предполагается, что соперником Кудряшова станет известный 31-летний конголезский боксёр Илунга Макабу, который, так же как и Дмитрий, слывёт в боксёрском мире записным нокаутёром. На кону схватки двух панчеров, которая станет главным событием вечера, будет стоять титул серебряного чемпиона WBC в первом тяжёлом весе, а также право в скором времени оспорить звание полновесного чемпиона мира.

29 июня. Челябинск, Россия. Сергей Ковалёв (Россия, 33-3-1, 28 KO) – Энтони Ярд (Англия, 18-0-0, 17 KO)

По предварительным данным, в конце июня 36-летний россиянин Сергей Ковалёв, который в своём последнем бою взял реванш у колумбийца Элейдера Альвареса и вернул себе пояс чемпиона мира WBO в полутяжёлом весе, впервые с 2016 года выступит на родине. Местные спонсоры хотят организовать Сергею первый в его профессиональной карьере поединок в родном для него Челябинске. До этого Крашер трижды выступал в России и каждый раз в Екатеринбурге. Ковалёв и в этот раз мог провести бой в Екатеринбурге (стать хедлайнером боксёрского шоу в рамках форума). Однако смена политической власти в регионе, в частности приход врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, внесла коррективы, заставив спортсмена сделать выбор в пользу родного города, оставив не у дел екатеринбургских покровителей.

Крашер вернулся и сурово отомстил обидчику в Америке Сергей Ковалёв снова чемпион мира.

Соперником Ковалёва должен стать официальный претендент на принадлежащий ему мировой титул WBO 27-летний британец Энтони Ярд. Последний в отличие от Сергея почти все свои бои провёл на родине, лишь однажды отбоксировав в США. Этот британский нокаутёр является голодным до побед и агрессивным в ринге проспектом мирового бокса, однако небольшим фаворитом предстоящего противостояния у букмекеров всё же считается опытный отечественный ветеран, который обладает статусом трёхкратного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

20 июля. Лас-Вегас, Невада, США. Кит Турман (США, 29-0-0, 22 KO) – Мэнни Пакьяо (Филиппины, 61-7-2, 39 KO)

40-летняя действующая легенда мирового бокса филиппинец Мэнни Пакьяо принимает очередной непростой вызов от значительно более молодого, весьма мастеровитого, явно превосходящего его по габаритам и до сих пор не знающего горечи поражений на профи-ринге оппонента. 30-летний американец Кит Турман является действующим чемпионом мира WBA Super в полусреднем весе. Этот титул он завоевал ещё в январе 2015 года. Пакьяо же сейчас обладает менее престижным поясом регулярного чемпиона мира WBA в этом же весе. Поэтому маститый ветеран будет выступать в предстоящем бою как бы в статусе претендента.

После неоднозначного поражения летом 2017 года от австралийца Джеффа Хорна действующий филиппинский сенатор одержал две убедительные победы над известными экс-чемпионами мира аргентинцем Лукасом Матиссе и американцем Эдриеном Бронером. В то же время Турман почти два года находился вне ринга, залечивая травмы. Он вернулся к активным выступлениям в январе нынешнего года, одержав победу решением большинства судей над мексикано-американцем Хосесито Лопесом. Совсем небольшим фаворитом предстоящей схватки у букмекеров считается Турман.

31 августа. Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Майки Гарсия (США, 39-1-0, 30 KO) – Дэнни Гарсия (США, 35-2-0, 21 KO)

Несмотря на мартовское разгромное поражения по очкам от чемпиона мира IBF в полусреднем весе Эрролла Спенса, 31-летний мексикано-американец Майки Гарсия, похоже, не собирается размениваться на восстановительные бои, а ведёт переговоры о поединке с экс-чемпионом мира в двух дивизионах – своим однофамильцем и ровесником Дэнни Гарсией. Последний, также как и Майки, представляет США, но имеет пуэрториканские корни. Таким образом, зрители могут скоро увидеть очередную серию традиционно принципиального мексикано-пуэрториканского противостояния.

По сообщениям инсайдеров, Майки и Дэнни уже близки к подписанию контракта на бой, на кону в котором будет стоять пояс серебряного чемпиона WBC в полусреднем весе. Чемпионивший уже в четырёх весовых категориях Майки Гарсия недавно оставил вакантным мировой титул WBC в лёгком весе и снова будет пытаться стать чемпионом в пятой для себя весовой категории. Планируется, что поединок будет транслироваться по престижной в денежном отношении системе Pay-Per-View (плати-и-смотри).

31 августа. Халл, Великобритания. Василий Ломаченко (Украина, 13-1-0, 10 KO) – Люк Кэмпбелл (Англия, 20-2-0, 16 KO)

В последний день августа может пройти и объединительный поединок между 31-летним украинским чемпионом мира WBA Super и WBO в лёгком весе Василием Ломаченко и его британским ровесником Люком Кэмпбеллом. На концу схватки кроме принадлежащих Ломаченко чемпионских поясов будет стоять ещё и вакантный мировой титул WBC, который недавно оставил в этом статусе вышеупомянутый Майки Гарсия.

Руководство WBC вынесло неординарное решение разыграть этот пояс между стоящим на первой позиции в их рейтинге Кэмпбеллом и чемпионом по двум другим версиям Ломаченко, который ныне в рейтинге WBC отсутствует. Такой вердикт был принят из-за уважения организации к заслугам Василия, который чемпионит уже в третьей весовой категории и по мнению многих авторитетных боксёрских изданий является лучшим действующим бойцом мира вне зависимости от весовых категорий. Этот поединок двух олимпийских чемпионов 2012 года может пройти на стадионе вместительностью 30 тысяч зрителей, который находится в родном городе Кэмпбелла Халле. Арена «Кей Си» принимает домашние матчи футбольного клуба «Халл Сити» и регбийного клуба «Халл». Явным фаворитом схватки прогнозируемо считается Ломаченко, шансы которого на победу достигают в букмекерских конторах соотношения 15 к 1.

Август или сентябрь. Нью-Йорк, Нью-Йорк, США. Эрролл Спенс (США, 25-0-0, 21 KO) – Шон Портер (США, 30-2-1, 17 KO)

29-летний американский чемпион мира IBF в полусреднем весе Эрролл Спенс теперь, скорее всего, станет участником объединительного боя. Его соперником в планируемой схватке будет действующий обладатель мирового титула WBC в этом же весе 31-летний Шон Портер. Ранее появлялась информация о том, что этот поединок планируется на 3 августа, но, возможно, он будет перенесён на несколько недель вперед.

Схватка будет транслироваться в США на общенациональном телеканале FOX и, в отличие от предыдущего поединка Спенса с Майки Гарсией, пройдёт не на платной (PPV) трансляции. Портер завоевал ныне принадлежащий ему титул в сентябре прошлого года, одолев по очкам соотечественника Дэнни Гарсию, после чего в марте нынешнего года провёл его первую защиту, также одолев по очкам кубинца Йордениса Угаса. Спенс же удерживает титул IBF (которым, кстати, в 2013-2014 годах владел и Портер) с мая 2017 года и провёл уже три успешных его защиты. Победитель этой встречи, отчётливым фаворитом которой является Спенс, в следующем году может скрестить перчатки с чемпионом WBO американцем Терренсом Кроуфордом.