«Он никогда не был реальным чемпионом». Что говорят звёзды о крахе Джошуа

Сенсационное поражение Энтони Джошуа всколыхнуло боксёрскую общественность. Никто не ожидал такой прыти от внешне несуразного толстяка Энди Руиса-младшего. Парень вышел против лучшего тяжеловеса современности на коротком уведомлении. Да ещё и в момент дебюта последнего на американской земле, когда нужно показывать местному привередливому зрителю всё, на что ты способен. И всё же Руис затащил. Да как! «Удосрочил» страшнейшего верзилу современного бокса в седьмом раунде! Конечно, мимо такого события главные эксперты из мира бокса и прочие его представители пройти не могли.
Начнём с реакции заклятого врага Джошуа — Деонтея Уайлдера. Чемпион по версии WBC в тяжёлом весе предсказуемо поставил под сомнения все карьерные достижения британца своей свежей записью в «Твиттере».
«Джошуа не был настоящим чемпионом. Вся его карьера состояла из вранья, противоречий и подарков. Это факт, и теперь мы знаем, кто из нас от кого бегал».
Свои пять копеек внёс и Конор Макгрегор. Ныне довольно пассивная, но всё ещё звезда ММА делится воспоминаниями о своём бое с мексиканцем.
«Я знаком с крепостью мексиканского подбородка на личном опыте. Они поднимаются с канваса, как нечто неизвестное в триллерах. С мексиканцами это не заканчивается никогда. Благослови их Господь. Поздравляю Руиса», — написал ирландец на своей официальной странице в «Твиттере».
Коллега и соотечественник Джошуа Тайсон Фьюри неожиданно поддержал Энтони.
«У нас бывают взлеты и падения, но однажды Энтони Джошуа серьезно изменил свою жизнь. Это супертяжелый вес, такое случается. Отдохни, восстановись, соберись и возвращайся».
Поддержку выразил и легендарный тяжеловес 90-х Леннокс Льюис. В его словах несложно заметить искреннюю растерянность.
«Даже не знаю, что говорить. Но хотелось бы поздравить Энди Руиса, который стал первым мексиканцем — чемпионом мира в супертяжёлом весе.
Моё уважение Джошуа. Соберись и извлеки урок из этого. Не переживай, ты вернёшься».
Наш чемпион Сергей Ковалёв не ожидал таких новостей с утра и ему очень приятно за нового короля тяжеловесов.
«Вот это новость с утра! Вот ещё один пример того, что всё реально и возможно, главное верить в себя и никогда не сдаваться, когда тебе тяжело и кажется, что у тебя ничего не получится. Всё получится! Всё сможется!» — написал в «Инстаграме» Ковалёв.
Известный тренер и аналитик Тедди Атлас делится рецептом такой победы, которую сегодня одержал Энди Руис.
«Есть два ингредиента громкого апсета в боксе: выход на коротком уведомлении и возможность заработать денег больше, чем сможешь потратить когда-либо».
Другой мексиканский чемпион Сауль «Канело» Альварес поздравил соотечественника с победой и выразил уважение за его решимость.
«Поздравляю, Энди! Рад видеть кого-то настолько решительного и готового дойти до конца, чтобы добиться успеха», — написал главный средневес мира в «Твиттере».
Шутит известный российский промоутер, глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
«Этот бой просто какая-то пропаганда нездорового питания)))», — написал Рябинский в «Твиттере» и приложил соответствующее фото.
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