«России нужен ещё один чемпион!» Петру Яну остался шаг до титула

Бой с Джимми Риверой стал пятым для Петра Яна за год. Мы всё это время восхищались частотой выступлений российского атлета, поражались его активности. После нового представления от Яна хочется отметить и то, как побеждает Пётр.

«Я люблю диктовать сопернику свой бой, заставляю делать то, что нужно мне. Это мой стиль. Таким ребятам, как Додсон, нельзя позволять чувствовать себя топовыми бойцами, звёздами. На хрен это. Звёзды на небе, точно вам говорю», — говорил Ян «Чемпионату» в феврале, ещё перед четвёртой победой в UFC.

«Не дам Додсону почувствовать себя звездой. Звезды на небе» Если вы ещё не следите за успехами Петра Яна в UFC, вам срочно надо начать.

Вот именно так и побеждает россиянин своих соперников и именно так он сделал это на UFC 238. Джимми Риверу можно назвать звездой «бэнтамвэйта». Ещё не так давно он вёл длительную победную серию и собирался побиться в претендентском поединке с легендой Домиником Крузом. В бою с Яном Ривера дважды падал в нокдаун, однажды выплёвывал капу и почти все 15 минут поединка он только и пятился в сторону от полностью контролирующего происходящее соперника.

Если столь уверенный стиль Петра был понятен в предыдущих выступлениях, — тогда напротив него в октагоне стояли очевидно более слабые соперники – то психологическое превосходство над атлетами калибра Додсона и Риверы реально впечатляют. Похоже, мысленно Ян уже чемпион.

На самом деле, если опустить именно психологическую составляющую, то поединок с Риверой выдался далеко не самым простым для Яна. В первом раунде россиянин хоть и давил, но акцентированно попадал не так часто. Эффективнее в плане набора очков, казалось, был Ривера. Многое решил (и для начала следующей пятиминутки) нокдаун за считанные секунды до первого перерыва. К своей комбинации «левый прямой+правый прямой» Ян добавил в конце ещё один удар левой рукой – этого Ривера не ожидал.

Второй раунд Пётр контролировал спокойнее, но всё же было видно, что соперник останется опасным до конца. Многое во втором отрезке напоминало ход первого, но больше всего – поздний нокдаун у сетки. В этот раз Ян даже провёл попытку добить Риверу, но тот выдержал атаку на земле.

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Третий раунд получился самым нервным. Перед ним Яну подсказывали бить апперкоты, потому что соперник часто прячет голову, опуская её вниз, между рук, выставленных в блок. А Ривере секунданты говорили, что теперь он сможет выиграть только нокаутом, решение уже не забрать. Нашему бойцу удалось выполнить задачу: по крайней мере один апперкот прошёл так ладно, что Ривера ненадолго лишился капы. А вот с планом на заключительный раунд Джимми вышла накладка: нокаутировать Яна не вышло. Итог: победа российского бойца единогласным решением судей.



Пять побед в UFC за год и место в топ-8 легчайшего веса. Пётр Ян быстрее всех россиян в истории из статуса многообещающего новичка стал одним из главных претендентов. Год назад мы думали, что ближе всех среди российских бойцов к чемпионскому титулу UFC (когда Хабиб им уже владел) тяжеловес Александр Волков и именно ему предстоит стать вторым чемпионом от нашей страны. Сегодня у Драго не всё так гладко, и пусть титул ещё может прийти в его руки, но вторым главным бойцом из России в UFC потихоньку становится Пётр Ян. Так и до статуса главной звезды недалеко.