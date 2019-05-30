Самый опасный соперник для Хабиба возвращается. Фергюсон — Серроне. LIVE

Тони Фергюсон у российского зрителя в первую очередь ассоциируется с проклятым противостоянием с Хабибом Нурмагомедовым. Американец и россиянин должны были подраться четырежды — дважды это должен был быть рейтинговый бой двух главных претендентов лёгкого веса и ещё два раза Тони и Хабиб собирались разыграть пояс (на UFC 209 — временный, на UFC 223 — неоспоримый), но всегда в дело вмешивались травмы.
В данный момент карьеры Нурмагомедова идут параллельным курсом: Хабиб всё-таки стал чемпионом UFC и успел провести одну защиту титула. Тони тоже успел почемпионить, правда, его пояс был временным. Были также обидные травмы, тяжёлая семейная ситуация и победный рейтинговый бой против Энтони Петтиса. Теперь Фергюсон возвращается, чтобы снова заработать возможность оспорить настоящий чемпионский титул. Для этого Эль-Кукую необходимо одолеть набравшего ход ветерана Дональда Серроне.
Схватка двух зрелищных легковесов состоится на турнире UFC 238 8 июня (9 июня мск). Главным боем ивента назначена встреча чемпиона дивизиона «мухачей» Генри Сехудо с Марлоном Мораесом — за право владения поясом в легчайшем весе.
21:30. Официальный «инстаграм» UFC вспоминает один из самых ярких боёв Серроне в полусреднем весе. Дональд устроил действительно зрелищную зарубу с Йенси Медейросом.
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