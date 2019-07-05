Главная пресс-конференция лета: Хабиб поговорит с Порье, Конор получит соперника

Звёзды октагона, убойные анонсы и новая беседа Нурмагомедова с Порье — сегодня после полуночи. По слухам, у UFC есть новости и по Конору.

Грядёт большой вечер. UFC собирает крупномасштабную пресс-конференцию. В ней участвуют Хабиб Нурмагомедов, Дастин Порье, Макс Холлоуэй и Фрэнки Эдгар. А также ходят слухи, что в Вегасе (именно там пройдёт мероприятие) объявят о возвращении Конора Макгрегора. Более того, некоторые источники утверждают, что скандальная звезда может и лично посетить встречу бойцов.

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Во всяком случае сегодня мы как минимум сможем понаблюдать за второй в жизни личной встречей Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, которым 7 сентября предстоит подраться за звание неоспоримого чемпиона UFC в лёгком весе.

Первая встреча Хабиба с Дастином прошла 12 июня в Лондоне. Полный отчёт о ней:

«В Абу-Даби чувствую себя как в Дагестане». Хабиб и Порье впервые поговорили Первая пресс-конференция российского чемпиона Нурмагомедова и американца Порье прошла в Лондоне. Всё самое интересное из неё — здесь.

14:00. Российский боец ММА Арман Царукян прокомментировал критику в свой адрес после публикации фотографии с американским бойцом Дастином Порье, которому в сентябре предстоит сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире в Абу-Даби. Многие болельщики Нурмагомедова обвинили Царукяна в том, что он будет помогать Порье.



«Честно говоря, рассчитывал, что люди просто заинтересуются, будут спрашивать, как он в борьбе и всё остальное. Но я не думал, что начнут так грязью поливать из-за того, что я назвал его чемпионом. Мне что, нужно было назвать его «временным чемпионом»? Любой человек может быть чемпионом. Меня тоже кто-то может назвать так. Не обязательно же быть чемпионом UFC для этого. В общем, меня это всё удивляет.

Мы просто в зале тренируемся. Тут ещё 100 человек таких. Просто мы одного веса, попались на спарринге, поборолись. Кстати, вот я только что с борьбы пришёл, тоже работали. Мы меняемся в парах постоянно. И я решил с ним сфоткаться. Почему нет? Сфоткаться с временным чемпионом UFC.



Нельзя сказать, что я ему помогаю в подготовке. В каких-то аспектах могу с ним поработать. Ну, перевести, например, чтобы он отрабатывал, как нужно вставать. Не больше. Так и он мне может помогать. Мы же в одном зале готовимся. Я на нём расту, он, возможно, от меня что-то берет.



Я буду болеть за хороший бой. Вообще, мне всегда же нравился Хабиб. Но сейчас я прилетел в American Top Team, мы тренируемся с Порье, и мне вдвойне интересно, кто из них выиграет. В этом бою я не буду болеть ни за кого. Мне больше симпатизирует Хабиб. Хотелось бы, чтобы он продолжал карьеру в том же духе, без поражений. Но Дастин — мой одноклубник. Мы тренируемся вместе. Если вдруг подружимся, то, конечно, буду переживать за него. Сейчас мы обычные спарринг-партнёры. Я его вижу пару раз на дню, сейчас довольно холодные отношения, мы не общаемся. Повторюсь, отношение поменяется, если сильно подружимся во время сбора», — цитирует Царукяна Sport24.