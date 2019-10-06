Полуголая боксёрша поцеловала соперницу и получила пощёчину. И это ещё до боя!

В уходящие выходные хватало ярких событий в боевых видах спорта. Хватало настолько, что о женском боксе многие могли не вспомнить. А зря… На прошедшем 5 октября боксёрском турнире в Польше местная чемпионка по версии WBO Ева Бродницка не без труда провела свою четвёртую удачную защиту титула против сестры небезызвестного боксёра Лукаса Маттиссе — Эдит. Аргентинка дала фаворитке отличный бой и уступила лишь раздельным решением. Однако драматичный боксёрский матч — далеко не самое интересное, что произошло между девушками.
За сутки до поединка, на церемонии взвешивания Бродницка решила «нокаутировать» соперницу морально. Для начала боксёрша вышла к весам практически голой: откровенный бюстгальтер полячки едва справлялся со своими обязанностями — прикрывать запрещённые к показу в общественных местах подробности тела.
Тут надо добавить, что Ева девушка не особенно стеснительная: ранее она снималась для польской версии журнала Playboy. Когда Бродницке показалось, что смутить соперницу внешним видом как-то не очень удалось, она решила добавить напора и поцеловала Эдит в губы прямо во время битвы взглядов.
Маттиссе явно не растерялась, а скорее наоборот — только сильнее возненавидела оппонентку. Аргентинка ответила на горячий и неожиданный поцелуй не менее неожиданной пощёчиной. Между девушками завязалась потасовка, которую быстро погасили. Все остались живы и через сутки вышли в ринг, где соперницам было уже совсем не до поцелуев и даже пощёчин.
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