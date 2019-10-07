Из детдома на пьедестал. Россия снова всех победила в муайтай

Нынешний сезон Федерация тайского бокса России явно может записать себе в актив. На двух главных мировых стартах наши спортсмены не знали себе равных, потеснив родоначальников этого вида спорта. Сначала основная команда превзошла тайцев на их территории во время чемпионата мира под патронажем короля Рамы X, а затем показало свою мощь и молодое поколение российских тайбоксёров. В Анталье они завоевали 28 золотых медалей в четырёх возрастных категориях, оставив далеко позади себя и хозяев-турок, и тайцев, которые в предыдущие четыре года неизменно выигрывали общекомандный зачёт первенства мира.

Если в некоторых видах спорта оглушительный успех россиян можно объяснить недостаточной конкуренцией и участием всего нескольких стран в делёжке медального пирога, то тайский бокс — это точно не тот случай. Прошедший в Турции турнир стал самым массовым в истории и собрал 1200 участников из 80 стран. Больше половины команд не стали довольствоваться олимпийским принципом «Главное — не победа, а участие», а делегировали своих представителей на пьедестал, а каждая третья страна воспитала чемпиона мира. Тем ценнее этот успех для российского спорта.

Борьба с соперниками и соблазнами

Для большинства юных спортсменов первенство мира — это не просто соревнования, а первый опыт международных турниров, а для кого-то и первый выезд за границу. Каждый год команда обновляется на три четверти, а потому сложно говорить о каком-то костяке, ветеранах и новичках и преемственности. Ребята преодолевают внутреннее сито отбора, готовятся со своими регионами, а затем стараются погромче заявить о себе. У тренеров, работающих со сборной, особая миссия. Им приходится не просто готовить спортсменов к поединкам, но и следить за дисциплиной и настроем в команде.



Пятизвёздочный отель в Анталье, где проходили соревнования и размещались все участники, предоставил им массу развлечений. Это и ещё тёплое Средиземное море, и доступные бассейны, и еда и напитки по принципу «всё включено». Ребята, впервые попавшие в команду, встречали все эти прелести с горящими глазами, а потом кому-то после лишнего кусочка торта или десерта приходилось работать вдвое усерднее и сгонять лишние граммы перед очередным контрольным взвешиванием. Но в итоге почти все показали достойные результаты, выиграв медали в большинстве весовых категорий.

Чем детские бои отличаются от взрослых

На первенстве мира были представлены спортсмены четырёх возрастных категорий. Это юниоры, старшие юноши и девушки, юноши и девушки и мальчики и девочки. Несмотря на большое количество весовых категорий и разделение по возрастам, в борьбе за каждый комплекс медалей была серьёзная конкуренция, а для победы необходимо было выиграть как минимум три поединка.



В соответствии с возрастом отличаются и правила. Так, до 14 лет запрещены удары коленями и локтями в голову, а правила отсчёта нокдаунов и остановки боя предполагают сведение к минимуму риска здоровью самых юных спортсменов. Различается и продолжительность раундов от одной минуты у самых маленьких до двух минут у юниоров. Россияне успешно выступили во всех без исключения возрастных категориях, завоевав в общей сложности 66 наград, среди которых 28 золотых.

Долгий путь к вершине

Одна из самых опытных участниц турнира омичка София Бахтерева была признана лучшей спортсменкой вне зависимости от веса среди юниорок. Финал первенства мира был для неё уже четвёртым в карьере. В 2015 году она впервые победила в соревнованиях девушек, но в предыдущие два года довольствовалась серебром и также стала второй на молодёжном первенстве мира в Таиланде, прошедшем этим летом. Ещё раньше в 2016 году София была бронзовым призёром. На то, чтобы снова стать лучшей в своём возрасте, ей потребовалось четыре года.



Выступающий в тяжёлой весовой категории воспитанник знаменитой прокопьевской школы муайтай (Григорий Дрозд, Станислав Макеев, Артём Вахитов, Алексей Ульянов) Рустам Фефелов сразу же громко заявил о себе. Он катком проехал по соперникам, выиграв все три поединка досрочно, и также был признан лучшим спортсменом в своей возрастной категории. Нижегородский юниор, представитель славной спортивной дистанции Иван Ермаков вновь подтвердил статус одной из главных будущих надежд российской сборной, добавив к титулу чемпиона среди старших юношей статус лучшего юниора планеты. Под руководством отца Анатолия Ермакова также занимаются два его брата. Младший Никита в своей возрастной категории завоевал бронзовую медаль.

Отличным примером того, что тайский бокс даёт шанс добиться успеха абсолютно всем ребятам, стала история воспитанника детдома из городка Камышлов Свердловской области Никиты Заякина. Два года назад он начал заниматься тайским боксом под руководством Константина Штульберга и за это время последовательно выиграл первенство области, первенство страны, а сейчас завоевал серебряную медаль чемпионата мира.



В 2020 году мировое первенство примет Малайзия, и там юным российским тайбоксёрам уже придётся защищать покорённые в Турции высоты.