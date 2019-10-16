Год назад Яир сотворил нокаут-шедевр. Главный трюкач UFC возвращается в субботу

Джереми Стивенс и Яир Родригес второй раз меньше чем за месяц выйдут в октагон друг с другом. 21 сентября бойцы провели в клетке 15 секунд боя, но официально поединка не было вовсе. Дело в том, что в одном из первых разменов в стойке Родригес угодил пальцем в открытый глаз сопернику, в результате чего Стивенс не смог продолжить разборки. У Джереми из-за сильного спазма не получилось самостоятельно раздвинуть веки, и докторам пришлось снять его с боя.
Бойцам назначили переигровку, в преддверии которой они успели невзлюбить друг друга ещё сильнее, чем перед первой встречей. Их решающая схватка состоится уже в ближайший уик-энд. 18 октября в Бостоне (штат Массачусетс, США) пройдёт крайне любопытный по составу турнир — UFC ON ESPN 6. Родригес и Стивенс получили возможность стать со-хедлайнерами шоу, и это даже лучше, чем когда их ставили главными.
Теперь двум ярчайшим полулегковесам предстоит драться три раунда вместо пяти, а потому бой почти наверняка разгонится с первых же секунд.
Джереми Стивенс известен в компании как ветеран-рубака (на его счету более 30 выходов в октагон UFC!), никогда не щадящий ни себя, ни соперника. А ещё — как обладатель не самой приглядной боевой клички «Кто вообще (тут, на самом деле, другое — нецензурное слово) такой этот парень», которую ему дал Конор Макгрегор на одной пресс-конференции несколько лет назад.
Яира Родригеса считают чуть ли не самым зрелищным бойцом компании. Мексиканец борется за это звание с россиянином Забитом Магомедшариповым. При этом оба выступают в полулёгком дивизионе, но никак не могут выйти в клетку друг с другом уже на протяжении пары лет.
Звёздным часом Родригеса смело можно назвать его победу над Корейским Зомби Чан Сун Юнгом. В ноябре 2018 года Яир и Зомби провели в клетке без одной секунды пять полных раундов. Да, именно на отметке 4:59 заключительного отрезка боя рефери в октагоне остановил бой, присудив Родригесу победу нокаутом. Что касается победного удара мексиканца, то это — отдельная история. Поверьте, вы такого никогда не видели и, скорее всего, больше не увидите.
Возглавят UFC в Бостоне Доминик Рейес и бывший чемпион в среднем весе Крис Уайдман, решивший подняться в полутяжёлый дивизион, так и не сумев преодолеть затянувшийся кризис. Четвёртый номер рейтинга Рейес либо станет отличным трамплином к титульнику для Уайдмана, либо похоронит последние надежды американца вернуть себе звёздный статус. Откровенно говоря, больше верится во второй вариант. Хотя в последнее время мы видели не один пример удачного перехода средневесов в дивизион с лимитом до 93 кг.
Из интересного на турнире в Бостоне также стоит отметить четвёртое выступление в UFC бывшего игрока в американский футбол Грега Харди. Тяжеловес вернётся в октагон после двух подряд досрочных побед, последнюю он, кстати, одержал над россиянином Дмитрием Смоляковым. Новым соперником Харди станет Бен Сосоли.
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