Приготовьте ваши денежки. Непобедимый чемпион Флойд Мейвезер возвращается

Один из величайших боксёров в истории снова выйдет на ринг в 2020 году. Одна проблема — ему будет уже 43 года.

Вы наверняка не поверите в это. Конечно, Флойд ведь возвращается с пенсии примерно раз в месяц. То он собирается подраться в октагоне, то дать реванш Мэнни Пакьяо, то устроить очередное странное, но прибыльное кроссовер-шоу в ринге с Хабибом Нурмагомедовым. А вместо этого максимум выходит на «показательный» бой в Японии с неким Тенсином Нацукавой, бьёт его за считанные секунды и отправляется домой с очередным жирным чеком за пару десятков минут сомнительного шоу.

Однако в этот раз есть основания полагать, что Флойд не шутит.

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Заявление. Похоже на правду

«Возвращение с пенсии в 2020 году».

Очень коротко и лаконично сделал последнее заявление Мейвезер-младший. Уже это могло навести на мысли, что в этот раз намёк отставного боксёра имеет под собой реальную почву. Обычно Флойд рассуждает на тему возвращения, когда об этом спрашивают журналисты, либо он всяческими полунамёками реагирует в соцсетях на выступления кого-то из бывших или возможных соперников, дабы напомнить о себе публике. В этот раз заявление было сделано без повода.

Пожалуй, этот аргумент можно было бы назвать притянутыми за уши, но в дело вмешался ещё один видный персонаж. Самую свежую (на 22 ноября) запись Мейвезера репостнул президент лучшей лиги смешанных единоборств на планете UFC Дэна Уайт. Похоже, два мастодонта боевого бизнеса решили начать совместную работу, и первый шаг уже сделан. Правда, особых подробностей от Уайта и Мейвезера пока не поступало, но первоначальные договорённости, кажется, уже были достигнуты.

«Дэна Уайт и я работаем над тем, чтобы дать вам очередное невероятное шоу», — подписал совместное фото с президентом UFC экс-чемпион мира по боксу.

При чём здесь UFC?

Мейвезер знаком с президентом UFC Уайтом не один год. В 2017-м они вместе работали над сверхкассовым поединком Флойда со звездой смешанных единоборств Конором Макгрегором по правилам бокса. Очевидно, обе стороны устроило то сотрудничество, и теперь Денежный снова обратился (а, может, и к нему обратились) к самому успешному функционеру боевого спорта за последние годы.

Дэна Уайт и его компания проделали действительно фантастическую работу. Его организация по праву считается лучшей в мире ММА. UFC лидирует на рынке настолько уверенно, что многие, кто не очень глубоко в теме, до сих пор думают, что это отдельный вид спорта. Свою промоутерскую карьеру Уайт начинал в боксе, но больших успехов там достичь не сумел. В итоге предприимчивый Дэна обратил свой взор на казавшиеся тогда варварскими (речь о середине 90-х) смешанные единоборства.

Сегодня положение дело изменилось очень сильно. Достаточно вспомнить историю из начала месяца. 2 ноября большой нью-йоркский ивент UFC с Нейтом Диасом и Хорхе Масвидалем во главе наслаивался по времени на один из ключевых боксёрских вечеров года в Лас-Вегасе, где драться собирались пока ещё чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв и претендент на его титул, а ещё самый звёздный и кассовый боксёр мира в отсутствии Мейвезера — Сауль Канело Альварес. В итоге организаторам боксёрского матча пришлось прогнуться и попросить своих звёзд подождать, пока в Нью-Йорке завершится поединок по правилам ММА…

Казалось, бы Дэна уже отмостил боксу, уронил его престиж ниже некуда и теперь наверняка попытается добить, вытащив с пенсии некогда главную звезду спорта. Однако на деле всё может оказаться ещё интереснее. Уайт уже давно поглядывает в сторону бокса и прямо говорит, что рано или поздно вернётся в этот бизнес, чтобы глобально наладить работу в нём. Президент UFC уверен, что именно ему с его промоутерским талантом под силу не только вернуть боксу былые позиции и престиж, но и вывести старинный вид спорта на новый уровень, выращивая новых звёзд и устраивая супербои. О точном плане на Мейвезера Уайт ещё не сказал ни слова, но у Дэны точно будут варианты.

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Флойд возвращается. Куда?

Собственно, к вариантам. Последнее время мы видим, как размываются границы между двумя в целом близкими, но вовсе не одинаковыми видами спорта. Сам Мейвезер однажды уже дрался в ринге по родным правилам с ММАшником. Боксёры также ступали на настил октагона UFC — это было задолго до мегакроссовера 2017 года. А вскоре в России состоится поединок между бойцом смешанного стиля и пауэрлифтером, стронгменом, силовым экстрималом, качком, силачом — кем угодно, но не бойцом. И драться они будут по сильно скорректированным правилам бокса. Другими словами, изначально угадать, что именно будет делать Флойд Мейвезер в 2020 году, когда вернётся, практически не представляется возможным. Но некоторые его уже очень ждут.

Во-первых, Флойда ждёт отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. Всемирно известный российский тренер уверен, что его сын сможет навязать конкуренцию лучшему боксёру своего поколения именно в ринге (!), если помогать Хабибу в подготовке будет команда Василия Ломаченко во главе с его отцом и наставником Анатолием Николаевичем.

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Во-вторых, если мы всё же говорим о боксе, то сам Мейвезер неоднократно намекал на возможный реванш с Мэнни Пакьяо. Этот вариант кажется самым невероятным, потому что слишком опасен. А Флойд не из тех, кто любит рисковать — за это ему так и не удалось стать народным любимцем несмотря на все свои победы и титулы. Мей с 2015 года не дрался с сильным боксёром, а Пак только пару месяцев назад разбил молодого и мощного чемпиона Кита Турмана. Очевидно, для сегодняшнего Флойда сегодняшний Пакмен — слишком большой риск потерять нолик в графе «поражения».

В-третьих, у Мейвезера всегда есть вариант с переигровкой мегафайта против Конора Макгрегора. При этом ирландец наверняка согласится снова выйти в ринг, что, безусловно, на руку американцу. Либо Конор и Флойд могут «повторить» в клетке, но по особым правилам, которые, по слухам, под Мейвезера-младшего готовили примерно год назад, когда он то и дело грозился дебютировать в ММА.

2020 год не за горами, и скоро мы узнаем, действительно ли Мейвезер собрался возвращаться в спорт в 43 года. На самом деле, практически нет сомнений, что Флойд до сих пор в отличной форме. Это видно и на записях с тренировок экс-чемпиона в пяти весовых категориях. Однако есть сомнения, что Мею реально это нужно — в очередной раз рисковать здоровьем, когда доказывать уже давно нечего. Возможно, Флойд в какой-то момент запустил свою руку в сумку, набитую деньгами, и обнаружил, что в ней стало непривычно и пугающе просторно.