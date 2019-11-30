Емельяненко и Кокляев открыли портал: теперь подобные фрик-шоу будут чаще

29 ноября в Москве отгремел, пожалуй, самый странный турнир года как в боксе, так и единоборствах в целом. В его главном событии боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев провели долгожданную встречу по правилам бокса. Да, она оказалась очень скоротечной и с предсказуемым исходом. И более того, хотя её содержание походило на фарс, цирк или что угодно ещё, но никак не на бокс, она вызвала неподдельный интерес публики.

Как дела в качалке? Емельяненко нокаутировал сторонгмена Кокляева в 1-м раунде Михаил пару раз неплохо зацепил Александра! Но шоу всё же не продлилось долго.

Колоритный Кокляев и скандальный Емельяненко долгое время не сходили с первых полос спортивных (!) изданий и после стольких месяцев хайпа вряд ли захотят так просто сдать занятые позиции и уйти в тень. Потому от двух возрастных спортсменов можно ожидать и новых интересных решений в карьере. «Чемпионат» разбирался, что ждёт Кокляева и Емельяненко после их дуэли.

Будем откровенны, Михаил Кокляев после сокрушительного поражения от Александра Емельяненко должен понять, что научиться боксу, как и, впрочем, любому виду единоборств, за полгода невозможно. Тем более глупо выходить на ринг, выбирая в соперники профессионального бойца. Да, хайп в современном мире вещь нужная, но всё-таки здоровье дороже. Потому на данном этапе Кокляеву стоит отойти от затеи поединков с профессиональными спортсменами. Его слова о желании провести реванш с Емельяненко в ММА не вызывают ничего, кроме улыбки и недопонимания. Во-первых, вряд ли шоу, подобное вчерашнему, во второй раз создаст такой ажиотаж. Во-вторых, для подготовки к такому бою Кокляеву потребуется ещё какое-то время и думается, что Александр Емельяненко в свои 38 лет не станет его тратить на пустяковые поединки. По крайней мере, в это хотелось бы верить. Потому вариант с реваншем стоит отбросить.

Вместе с тем, не будем кривить душой, за стараниями стронгмена и его продолжительной подготовкой наблюдать было интересно. Да и сам Кокляев личность незаурядная, так что не хотелось бы, чтобы после первой же неудачи он исчез из мира единоборств так же быстро, как и появился. В принципе, учитывая рост популярности бокса и ММА в России, варианты для Кокляева подобрать можно. Во всяком случае, очередные фрик-шоу не исключены точно.

Вырубил по-братски. Емельяненко не стал терзать Кокляева слишком долго «Извините, что так быстро», — сказал Александр, забрал миллион и ушёл. А Михаил собрался готовиться к реваншу по правилам ММА.

В первую очередь, на ум приходит известный проект блогера Амирана Сардарова «Битва за хайп». Его название говорит само за себя и где, как не там оттачивать мастерство новичкам вроде Кокляева. Уж если подраться в рамках этой лиги себе позволяют такие личности как «Руки-базуки» и Олег Монгол, то почему бы это не сделать реально приближённому к спорту Кокляеву. Тем более, что там он может найти себе конкурентов и подостойнее Кирилла Терёшина («Руки-базуки»). К примеру, 2 декабря бывший боец UFC Дмитрий Смоляков померится силами с экс-участником «Битвы за хайп» Кристианом Вуапи, который потерпел поражения во всех 15 боях в ММА. Думается, что таких, как Вуапи, в проекте Сардарова можно встретить нередко.

Если же исключить вариант с «промоушеном» YouTube-блогера, то Кокляев может и дальше пробовать себя в боксе. Российские промоутер уже доказали, что им под силу устраивать кроссоверы и если для Кокляева удалось привлечь такого бойца, как Емельяненко, то за правильные деньги в ринг со стронгменом наверняка выйдут и менее медийные личности. Отличным вариантом станет боксёрский поединок с 46-летним Максимом Новосёловым, который дебютный бой в профи боксе провёл как раз в андеркаде у Емельяненко с Кокляевым.

«За пять часов узнал, что боксирую». История с турнира Емельяненко – Кокляев Отсидевший 14 лет Максим Новоселов выиграл бой, неожиданно для себя выступив в другой дисциплине. Все внимание было на хэдлайнерах.

Уровень бойца ММА, мягко говоря, не впечатлил, так что какие-то шансы у Михаила в этот раз появятся. Ну а если могучий челябинец снова захочет громкую вывеску для своего боя, то ему будет под силу получить поединок с экс-бойцом UFC, уже упомянутым Дмитрием Смоляковым, который в своё время настолько разочаровал Дэну Уайта, что тот публично задавался вопросом, кого Смоляков способен победить в принципе. Как видим, поле для манёвров у Кокляева остаётся и после тяжёлого поражения, но всё же оно больше лежит в плоскости шоу. А вот у Емельяненко ещё есть возможность вернуться на достойный уровень.

Когда в 2017 году Александр Емельяненко вернулся в клетку после трёхлетнего простоя, связанного с тюремным заключением, у фанатов россиянина появилась надежда, что тот ещё прилично попылит в ММА. Конечно, подписание контракта с лигой WFCA было не совсем тем, на что рассчитывали болельщики Александра, но всё же это был хороший трамплин для возвращения.

Поначалу Емельяненко радовал и штамповал досрочные победы, в том числе, ему удалось нокаутировать экс-бойцов UFC Габриэля Гонзагу и Виктора Пешту. Последний бой под эгидой компании Рамзана Кадырова Александр провёл в августе 2018 года. На турнире в Москве он с трудом свёл к ничьей встречу с Тони Джонсоном. Позже последовал разрыв с WFCA и клубом «Ахмат» и продолжительные поиски себя.

«За пять часов узнал, что боксирую». История с турнира Емельяненко – Кокляев Отсидевший 14 лет Максим Новоселов выиграл бой, неожиданно для себя выступив в другой дисциплине. Все внимание было на хэдлайнерах.

Сначала Александр подписал контракт с растущей лигой RCC, но там он так и не провёл ни одного боя. После пьяного дебоша в Кисловодске Емельяненко попал за решётку на 15 суток, а руководство промоушена приняло решение разорвать с ним контракт. Впрочем, спортсмен не подал виду, что ситуация хоть сколь-нибудь его покоробила и заявил о скором участии в майском турнире «Битва на Волге». Но эта затея также провалилась. На этот раз виной тому стало падение бойца с велосипеда и полученные травмы лица, которые сделали выступление Емельяненко на турнире невозможным. Злые языки, конечно же, поговаривали, что дело было вовсе не в велосипеде.

Наконец, после началась эпопея с промоушеном кулачных боёв Bare Knuckle FC и возможным реваншем с Сергеем Харитоновым в одной из ММА-лиг. Но в обоих случаях дальше разговоров дело не пошло. Лишь после этого на горизонте замаячил вариант с Кокляевым и за него Емельяненко ухватился уже обеими руками.

Очевидно, что победа над Кокляевым мало что принесёт Александру в плане репутации. Но во всяком случае этот успех доказал, что Саша всё ещё способен пройти тренировочный лагерь без срывов.

Преданные фанаты бойца уже снова тешат себя надеждой, что ещё увидят своего любимца в настоящем деле. И думается, что Емельяненко из всего хайпа вокруг недавнего события попробует извлечь максимум пользы. Во всяком случае, варианты с Харитоновым или с лигой Bare Knuckle будут по-прежнему живы.

Если говорить о Харитонове, то Сергею, после неожиданного и сокрушительного поражения от далеко не звёздного Линтона Васселла, скорее всего, даже понадобится поединок с Емельяненко. Во всяком случае, у него будет шанс доказать, что он всё ещё в порядке и может биться с крепкими соперниками, да и финансовый аспект сыграет огромную роль. Камил Гаджиев не поскупится ради организации такой встречи, а сложные взаимоотношения Александра и Сергея лишь подольют масла в огонь и подогреют ажиотаж. Так что вариант с Харитоновым для Емельяненко очень живой.

Что касается промоушена Bare Knuckle, то однажды Емельяненко в своём «Инстаграме» даже показал контракт от организации, но, судя по всему, так и не подписал бумаг. Сложилось ощущение, что Александр попросту не решился на закате карьеры выходить на неведомую для себя тропу и биться голыми руками с такими же опасными тяжеловесами. Не так давно экс-боец UFC Артём Лобов признался, что получает в лиге кулачных боёв гораздо больше, чем в UFC, так что, возможно, Емельяненко и соблазнится на крупный чек, но всё-таки, вариантов у него хватает и без этого.

К примеру, ещё одним из них является потенциальный контракт с японской лигой Rizin. Скажем сразу, что в СМИ даже не проходили слухи о возможном сотрудничестве Емельяненко с этой лигой. Но всё-таки, можно предположить, что команда россиянина, при желании, сможет наладить контакты с дальневосточной лигой. Александр на заре карьеры выступал в Японии в Pride, ну а фамилия Емельяненко на тамошних фанов ММА до сих пор оказывает магическое действие, так что от такого сотрудничества не прогадают обе стороны.

Кроме этого, нельзя исключать, что Александр всё же с годами превратится по большей части в шоумена, зарабатывающего хорошие деньги на лёгких боях. Эпохальным для любителей фрик-шоу станет противостояние Емельяненко и ещё одного скандального бойца Вячеслава Дацика. Словесный конфликт между ними длится уже не один год. В прошлом Александр позволил себе резкие высказывания в адрес «Тарзана» и тот, похоже, до сих пор не может забыть обиду, периодически вспоминая о Емельяненко. Да, такая схватка вряд ли будет сильно ассоциироваться со спортом в привычном понимании этого слова, но для её организаторов она будет очень заманчива. Дацик, как не странно, вызывает у зрителей даже больший интерес, чем Емельяненко. Видео с участием Вячеслава в YouTube собирают миллионы просмотров, и можно лишь представить, какой хайп вызовет его дуэль с Александром.

Как видим, вариантов у Емельяненко даже в 38 лет по-прежнему много. Но, конечно же, Александра всё ещё хотелось бы увидеть в серьёзном деле. По крайней мере, кажется, что такой талант не должен завершать карьеру в статусе шоумена, выступающего на потеху не очень требовательного и мало что смыслящего в единоборствах бомонду.