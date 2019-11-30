«За пять часов узнал, что боксирую». История с турнира Емельяненко – Кокляев

Отсидевший 14 лет Максим Новоселов выиграл бой, неожиданно для себя выступив в другой дисциплине. Все внимание было на хэдлайнерах.

Боя года, как анонсировали поединок Александра Емельяненко против Михаила Кокляева организаторы, зрителям ВТБ Арены пришлось ждать долго: выступления музыкантов и малоизвестных бойцов как могли подогревали к публику перед главным событием вечера бокса.

Беспощадное русское шоу. Как Емельяненко и Кокляев заставили за ними следить Александр и Михаил с душой подошли к раскрутке очного фрик-файта и сделали всё красиво. Многим профи следует у них поучиться.

Так, в «ко-мейн ивенте» дебютировали на профессиональном ринге самбисты Алексей Гончаров и Максим Новосёлов. Со стороны противостояние неповоротливых тяжеловесов выглядело комично, порой даже неуклюже. Однако, чуть освоившись в новой для себя стихии, Новосёлов прибрал инициативу к своим перчаткам и пошёл обрушивать на оппонента серии тяжёлых ударов.



И пускай досрочного завершения не получилось, кто осмелится пожурить 46-летнего дебютанта за победу, добытую решением судей?

Как дела в качалке? Емельяненко нокаутировал сторонгмена Кокляева в 1-м раунде Михаил пару раз неплохо зацепил Александра! Но шоу всё же не продлилось долго.

Однако куда более забавно, если не абсурдно, звучит тот факт, что победитель узнал о правилах поединка… в день выхода на ринг! Об этом сам Новосёлов признался в интервью после боя.



«Бокс — это новая дисциплина для меня. Я всю жизнь занимался боевым самбо, выступал в боях. Буквально за пять часов до поединка узнал, что я ещё и боксёр. Для моего соперника это также была новость. Ну раз уж пришли, значит, будем драться. Тхэквондо, бокс — без разницы. Нам же главное подраться!» — так делился эмоциями от триумфа Новосёлов.

Стоит отметить, что особую известность в мире ММА Максим получил благодаря своей насыщенной биографии. Служба в Нагорном Карабахе военным инструктором сменилась подпольными боями без правил и турнирами в Японии, участвуя в которых «Безумный Макс» наколотил рекорд 5-2-1.



«В Азии мне дали это прозвище по двум причинам. Во-первых, у меня была привычка душить оппонента в партере, параллельно выламывая ему руки, — рассказывает спортсмен. – А во-вторых, я не позволял «кидать» себя на деньги. Платили за поединки $ 5-7 тыс., но иногда промоутеры пропадали с деньгами. Тогда я их находил и выбивал гонорар — следующим утром в самолете возвращался на родину, чтобы не загреметь в тюрьму».



Не обошлось и без криминала. В 1993-м Новосёлов был приговорен к 14 годам колонии по обвинению в убийстве, а уже в 2012 году отсидел три с половиной года за покровительство наркобизнеса.