«За пять часов узнал, что боксирую». История с турнира Емельяненко – Кокляев

Боя года, как анонсировали поединок Александра Емельяненко против Михаила Кокляева организаторы, зрителям ВТБ Арены пришлось ждать долго: выступления музыкантов и малоизвестных бойцов как могли подогревали к публику перед главным событием вечера бокса.
Так, в «ко-мейн ивенте» дебютировали на профессиональном ринге самбисты Алексей Гончаров и Максим Новосёлов. Со стороны противостояние неповоротливых тяжеловесов выглядело комично, порой даже неуклюже. Однако, чуть освоившись в новой для себя стихии, Новосёлов прибрал инициативу к своим перчаткам и пошёл обрушивать на оппонента серии тяжёлых ударов.
И пускай досрочного завершения не получилось, кто осмелится пожурить 46-летнего дебютанта за победу, добытую решением судей?
Однако куда более забавно, если не абсурдно, звучит тот факт, что победитель узнал о правилах поединка… в день выхода на ринг! Об этом сам Новосёлов признался в интервью после боя.
«Бокс — это новая дисциплина для меня. Я всю жизнь занимался боевым самбо, выступал в боях. Буквально за пять часов до поединка узнал, что я ещё и боксёр. Для моего соперника это также была новость. Ну раз уж пришли, значит, будем драться. Тхэквондо, бокс — без разницы. Нам же главное подраться!» — так делился эмоциями от триумфа Новосёлов.
Стоит отметить, что особую известность в мире ММА Максим получил благодаря своей насыщенной биографии. Служба в Нагорном Карабахе военным инструктором сменилась подпольными боями без правил и турнирами в Японии, участвуя в которых «Безумный Макс» наколотил рекорд 5-2-1.
«В Азии мне дали это прозвище по двум причинам. Во-первых, у меня была привычка душить оппонента в партере, параллельно выламывая ему руки, — рассказывает спортсмен. – А во-вторых, я не позволял «кидать» себя на деньги. Платили за поединки $ 5-7 тыс., но иногда промоутеры пропадали с деньгами. Тогда я их находил и выбивал гонорар — следующим утром в самолете возвращался на родину, чтобы не загреметь в тюрьму».
Не обошлось и без криминала. В 1993-м Новосёлов был приговорен к 14 годам колонии по обвинению в убийстве, а уже в 2012 году отсидел три с половиной года за покровительство наркобизнеса.
- 30 ноября 2019
-
09:22
-
08:22
-
03:26
-
01:15
-
01:11
-
00:59
-
00:40
-
00:27
- 29 ноября 2019
-
23:58
-
23:05
-
22:50
-
21:30
-
20:18
-
19:59
-
18:30
-
17:54
-
16:18
-
15:54
-
14:26
-
14:00
-
13:36
-
12:31
-
12:18
-
11:46
-
11:36
-
11:17
-
10:41
-
10:26
-
09:33
-
09:27
-
09:05
-
05:31
-
00:26
-
00:17
- 28 ноября 2019
-
23:31