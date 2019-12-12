Руис потерял всё своё золото за полгода. Энди — типичный чемпион-однодневка

Последний мегафайт года в профессиональном боксе отгремел. Энтони Джошуа в весьма неприглядной манере победил Энди Руиса и вернул себе титул чемпиона мира. О будущих вариантах для британца после столь скучной победы будет сказано ещё много, тем более, вернувший корону Энтони будет постоянно мелькать на первых полосах прессы в свете возможного боя за титул абсолютного чемпиона мира. А вот с Энди Руисом не всё так однозначно. Его перспективы после невнятного выступления выглядят туманными. А потому, «Чемпионат» решил вспомнить и о других чемпионах мира в супертяжёлом весе, которые лишь раз в карьере сумели поймать «минуту славы».

Ну и скука! Джошуа вернул себе пояса, но какой ценой… Вот за что Энтони всю дорогу называют переоценённым. Победа над Руисом была честной, но ужасно тоскливой и осторожной.

Энди Руис – удерживал титулы с 1.06.2019 по 7.12.2019

Собственно говоря, начать стоит как раз-таки с Руиса. Летом 2019 года Энди переписал историю профессионального бокса. Он стал первым чемпионом мира мексиканского происхождения в супертяжёлом весе.

Тогда все вспомнили, что Руис некоторое время назад был одним из самых перспективных тяжей Северной Америки и принялись рьяно доказывать, что стать чемпионом он должен был ещё раньше, а в титульном поединке с Джозефом Паркером его засудили. Так или иначе, но как показали события минувшей ночи, свалившаяся на голову слава стала непомерным бременем для Руиса.

Первый тревожный сигнал прозвучал на взвешивании, когда Энди оказался тяжелее на 7 кг, чем перед первым боем с Джошуа. Конечно, боксёр сразу принялся рассказывать, что это ничто иное, как хитрый план, который поможет нокаутировать Энтони за счёт дополнительной массы. Но по факту это оказалось обычным разгильдяйством. Уже после поражения Руис признал, что «три месяца вечеринок не прошли для него даром». В ходе самого поединка американец мексиканского происхождения старался, шёл вперёд и выглядел мужественно, но все его попытки пресекались классным джебом от британца. Как оказалось, у Энди не было ни плана В, ни плана С, о которых он неоднократно заявлял.

Что-то приуныл. Джошуа — снова № 1, но точно не для людей Пересмотрите «победу» Энтони над Энди Руисом — вы сами не захотите болеть за Джошуа.

Своим отсутствием дисциплины вне ринга (привет лишнему весу), невнятным планом на бой и неспособностью перестраиваться в ходе поединка, Руис показал, что он слеплен не из чемпионского теста. Да, в июне он поймал ту самую минуту славы. Но, вероятнее всего, она так и останется единственной в его карьере. Ещё больше эти опасения возрастают после боя с Джошуа, ведь теперь на Энди свалился гонорар в $ 13 млн, и уж такие деньги точно могут заставить его надолго забыть о тренировках.

Сергей Ляхович – удерживал титул с 1.04.2006 по 4.11.2006

Беларуский боксёр стал типичным чемпионом-однодневкой. Бронзовый призёр чемпионата мира среди любителей в Будапеште (1997) начал профессиональную карьеру в 1998 году. Практически сразу после этого он принял решение развиваться в США и уже четвёртый бой в профи провёл за океаном. Там его карьера развивалась классически – от мешочной диеты к боям с серьёзным соперникам и элиминаторам. Наконец, 1 апреля 2006 года Ляховичу выпала возможность сразиться с обидчиком Владимира Кличко, чемпионом мира по версии WBO Лэймоном Брюстером.

«Белый Волк» с первых же минут захватил инициативу и переигрывал американца. В седьмой трёхминутке Брюстеру удалось отправить соперника в нокдаун, но то был лишь эпизод. В итоге Ляхович забрал победу решение судей и стал чемпионом мира. После Лэймон объяснял поражение тем, что потерял способность видеть одним глазом уже в первом раунде. У Брюстера было диагностировано отслоение сетчатки и боксировать с такой травмой на 100% действительно было невозможно. Как бы то ни было, Ляхович пожинал плоды славы и уже чуть более чем через полгода проводил первую защиту пояса. Его соперником стал опытнейший Шеннон Бриггс, у которого к тому моменту за плечами уже были поединки с Джорджем Форманом, Ленноксом Льюисом, Джамилем Макклайном и другими.

Бой Ляхович – Бриггс проходил без особого лоска. Белорус перерабатывал американца и уверенно вёл дело к первой успешной защите пояса. Но в двенадцатом раунде Шеннон прибавил. Сначала он отправил соперника в нокдаун. А на последней секунде встречи буквально выкинул Ляховича за пределы ринга, таким образом отобрав у того пояс по версии WBO.

После того нокаута Сергей так и не пришёл в себя и превратился, выражаясь терминологией ММА, в гейткипера. Через поединки с белорусом прошли такие бойцы как Энди Руис, Деонтей Уайлдер и некогда перспективные Роберт Хелениус и Брайант Дженнингс. Не далее как 7 декабря возрастной Ляхович стал жертвой малоизвестного канадского проспекта Саймона Кина, проиграв тому нокаутом.

Дон Кинг и Сергей Ляхович Фото: Boris Streubel/Bongarts/Getty Images

Шеннон Бриггс – удерживал титул с 4.11.2006 по 2.06.2007

Ещё один Халиф на час – Шеннон Бриггс. Если принимать в расчёт неформальный титул линейного чемпиона, который он завоевал в 1997 году в поединке с 48-летним Джорджем Форманом (к слову, победив не совсем однозначно), то Бриггс выигрывал титул два раза. Но чемпионский пояс в традиционном его понимании американец получил лишь раз. Случилось это уже в описанном выше поединке с Ляховичем.

Первую защиту пояса по версии WBO Шеннон проводил летом 2007 года, а его соперником стал небитый россиянин Султан Ибрагимов. Та встреча также не подарила зрителям много ярких эмоций. Боксёры явно опасались друг друга. К тому же, Бриггсу мешал и тот факт, что в ринг он вышел с максимальным весом в своей карьере – 123 кг. В итоге, скучное тактическое противостояние завершилось победой Султана и потерей титула для Бриггса. После того карьера американца пошла по наклонной.

Да, можно вспомнить, что в 2010 году он получил ещё один титульный шанс и сразился за пояс по версии WBC. Но это скорее стало следствием избирательности Виталия, а не заслугой Шеннона. Кличко для добровольной защиты подобрал максимально удобный вариант и просто разбил американца, методично избивая его на протяжении двенадцати раундов – перелом носа, перелом глазной орбитальной кости и разрыв мышцы стал печальным итогом той встречи.

После того Бриггс не появлялся в ринге почти четыре года. А вернувшись превратился в клоуна. Шеннон всячески охотился на Владимира Кличко и пытался получить бой с ним. Но вместо этого поколачивал мешков едва ли не в любительских залах. В последний раз Бриггс появлялся в ринге в 2016 году, когда нокаутировал аргентинца Эмилио Эзекиеля Сарате, в пассиве которого к тому моменту было уже 16 поражений.

Бермейн Стиверн – удерживал титул с 10.05.2014 по 17.01.2015

Следующий герой в ряду чемпионов-однодневок мог бы и не оказаться в этом списке. Но в своё время Стиверну не повезло провести первую защиту титула против Деонтея Уайлдера. Впрочем, обо всём по порядку.

Начало уходящего десятилетия в хэвивейте проходило под знаком тотального доминирования братьев Кличко. Украинцы собрали все чемпионские пояса и уже тогда изрядно поднадоели любителям интриги. В конце 2012 года Виталий Кличко провёл свой последний бой на профессиональном ринге. По иронии судьбы, будущий мэр Киева прощался со спортом в Москве. Тогда он победил Мануэля Чарра. После Кличко-старший долго определялся с тем, продолжать ли ему карьеру. Вскоре он был вовлечён в круговорот политической жизни и у WBC не было иного выхода, как сделать титул вакантным.

В мае 2014 года за него сразились Бермейн Стиверн и некогда битый Виталием Кличко Крис Арреола. Жёсткий панчер Стиверн легко разбил Арреолу и заставил того капитулировать в шестом раунде. Бермейн в том бою понравился и казалось, что в целом у него есть шансы удерживать титул достаточно долго. Но в первой же защите ему пришлось встретиться с претендентом в лице Деонтея Уайлдера. Для Бронзового бомбардировщика то была первая серьёзная проверка. Американец, осторожничая на протяжении всей встречи, переигрывал соперника за счёт работы с дальней дистанции и впервые в карьере не смог победить нокаутом. Но как бы то ни было, Стиверн потерял титул.

С того момента он победил лишь один раз, справившись по очкам с джорнименом Дереком Росси. После была попытка организовать бой за временный титул с Александром Поветкиным, провалившаяся из-за допинг-скандала, а затем повторный бой с Уайлдером. Деонтей, будучи не большим фанатом жёсткой оппозиции, выбрал в соперники изрядно погрузневшего и сдавшего Стиверна и нокаутировал его уже в первом раунде. Невзирая на это, канадец не покидает профессиональный спорт и превратился в гейткипера. Так в феврале 2019 года он провёл первую встречу после поражения от Уайлдера, досрочно уступив британскому проспекту Джозефу Джойсу.

Поветкина спас судья-соотечественник. Такая ничья Русского Витязя дороже победы Поветкин и Хантер закатили шикарный бой! Вероятнее всего, мы увидим их реванш.

Видео доступно на «Чемпионате».

Чарльз Мартин – удерживал титул с 16.01.2016 по 9.04.2016

Чарльз Мартин, пожалуй, самый случайный чемпион из всего списка. Титул по версии IBF достался ему волею невероятного стечения обстоятельств. В ноябре 2015 года Тайсон Фьюри закончил эру доминирования Владимира Кличко и отобрал у того пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO. Практически сразу после того успеха из IBF начали раздаваться голоса, о том, что британец в скором времени должен провести обязательную защиту титула.

Тогда Тайсон продемонстрировал свою эпатажность во всей красе, выложив фото с выброшенным поясом IBF в унитаз. Тем самым Тайсон дал понять, что не намерен выполнять предписание организации. Вскоре Фьюри был лишён пояса. В IBF назначили поединок за вакантный титул между перспективным украинцем, олимпийцем Вячеславом Глазковым и Чарльзом Мартином из США. Глазков тогда казался фаворитом встречи и не безосновательно. Но в тот вечер удача от него отвернулась. Во втором раунде Вячеслав травмировал ногу и не смог продолжить поединок. Рефери зафиксировал победу Мартина. Таким образом, никому неведомый американец стал чемпионом мира.

В следующем бою, менее чем через три месяца, он встретился с тогда ещё проспектом Энтони Джошуа и не выдержал напора мощного британца, капитулировав уже во второй трёхминутке. 33-летний Мартин и до сих пор продолжает карьеру и с момента боя с Джошуа провёл пять боёв, победив в четырёх из них. Но совершенно очевидно, что его минута славы уже прошла.