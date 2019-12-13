«Выступать под нейтральным флагом — всё равно что сразу проиграть!»

14 декабря Александр Шлеменко проведёт свой 73-й профессиональный поединок в карьере. И, несмотря на то что он состоится в родных стенах (город Екатеринбург, арена «Уралец»), Шторму не стали подбирать удобного соперника, как говорится, на убой. Вместо этого Шлеменко в очередной раз рискнёт всем и бросится в рубку со вчерашним топом среднего веса UFC.

Дэвид Бранч провёл в лучшей лиге мира девять поединков и, несмотря на отрицательную статистику в них (4-5), американец сумел оставить яркий след в элитной организации. В своём седьмом бою Бранч нокаутировал Тиагу Сантоса, который недавно чуть не украл судейское решение у самого Джона Джонса в поединке за титул чемпиона полутяжёлого веса. Ещё Бранч был чемпионом компании WSOF, некогда котировавшейся на уровне близком к UFC. В общем, соперник Шлеменко достался кране непростой, а с учётом недавнего обидного поражения Александра Крису Ханникату встречу с Бранчем вообще можно назвать самой рискованной в карьере Шторма.

— Какие эмоции у человека перед 73-м профессиональным поединком? Наверное, это уже будни?

— Вовсе нет. Я переживаю точно так же, как и перед первым боем. Не так важно — новичок ты или нет, волнение есть всегда. Я стараюсь об этом не думать, а на сам поединок настраиваюсь за полчаса до выхода в клетку. Необходимо искать в себе мотивацию. Что-то что будет двигать тебя вперёд и до конца. Я проповедую духовитый, боевой стиль.

— Возможный переход в UFC больше не мотивирует?

— Даже не знаю… Я сейчас не очень понимаю, как происходят подписания в UFC. От результатов боёв это точно не зависит, потому не думаю, что победа поможет мне в этом. Чтобы подписаться туда, нужно быть выгодным для компании в каких-то моментах.

Видеоверсия интервью с Александром Шлеменко.

— Верите ли, что в какой-то момент вы станете выгодным UFC?

— Мои цели могут измениться, и многое будет зависеть от условий. Пока разговоров о переходе нет, я сосредоточен на сегодняшних выступлениях.

— Вы давно говорили, что планируете спуститься в полусредний вес (до 77 кг), но снова подерётесь в среднем (до 84 кг). Значит, от этой идеи тоже отказались?

— Сейчас уже меньше таких мыслей. Нужен конкретный стимул. Например, бой за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе или поединок с Макгрегором в категории до 77 кг.

— Дэвид Бранч выглядел гораздо крупнее вас на взвешивании. Разве это не причина сменить категорию?

— Так я всю жизнь с такими дерусь. Первый бой в карьере у меня был с человеком, который весил 82 с половиной килограмма, а я — 76. Это был турнир «четвёрка», в котором предусматривался финал, а я этого даже не знал, и подписали меня тогда на один поединок. То есть — на убой. О том, что мне в тот вечер надо было драться ещё раз, я узнал, когда выиграл первого соперника за 40 секунд. Никогда в карьере я ни дрался с кем-то кто легче меня. Весь свой опыт я получил в этом весе.

— И всё же вы даёте сопернику большое преимущество, например, в той же силе удара. А ведь вы любите вступать в рубку.

— Он не будет рубиться. Посмотрите, он сразу же полезет бороться. Был бы рад зарубиться, но придётся, к сожалению, защищаться от борьбы. Вместо того чтобы показать красивый бой.

— От вашего боя перейдём к теме глобальной. Российский спорт снова остался не у дел на мировой арене, и многие атлеты из нашей страны не могут решить, стоит ли ехать на большие соревнования под нейтральным флагом. Как по-вашему, это индивидуальный вопрос?

— Нет. Он был бы индивидуальным, если бы он меня касался. Я не являюсь членом сборной России, на мою подготовку не тратятся бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков, потому я могу выбирать, под каким флагом выступать. Могу и вообще без флага. А наших спортсменов содержит сборная России, и на это выделяются серьёзные средства из бюджета страны. Потому тебя не будут спрашивать, под каким флагом хочешь выступать — ты уже выбрал для себя.

— Кто-то наверняка готов поехать и под нейтральным флагом.

— Да, и я считаю, что это неправильно. Это всё равно что сразу ехать проигравшими. То есть проигравшими в общем — для нашей страны и жизни. Нас поставили в такие условия, в которых мы — потерпевшие, пострадавшие. Если кого-то это устраивает… Раньше я не был столь категоричен в этом вопросе. Тоже говорил, что это — дело каждого. Главное — выступить хорошо. Но сейчас не хотелось бы выпрашивать себе какие-то условия, когда тебя ещё шпыняют постоянно, говорят, что ты не такой, как все.

— Спортсмены говорят, что шли к этому всю жизнь. Для вас это аргумент?

— Это самооправдание. Всегда можно оправдаться — а что потом? А потом точно так же люди переезжают жить в другую страну. Половина Госдумы и дети чиновников живут за границей, и мы уже нормально к этому относимся. Закон об иностранных агентах почему-то работает в другую сторону. Считаю, каждому нужно для себя определиться в этом непростом вопросе. Если готов жертвовать ради своей страны, — подчёркиваю, не чиновников и политиков, а народа — значит, ты — истинная элита. Тот человек, который оставит след для потомков. Каждый решает за себя и сам выбирает себе дорогу. Просто потом не надо придумывать отмазки, когда кто-то будет к вам как-то не так относиться. Жизнь — она такая: ты выбираешь путь сам, но и отвечать придётся тебе же. Либо — всё будет хорошо.