У любимчика Трампа тяжёлые времена: Колби крепко досталось за его длинный язык

Ранним утром 15 декабря мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился последний номерной турнир года в UFC – UFC 245. Грандиозное событие вобрало в себя три титульных поединка, а также несколько боёв с экс-чемпионами и экс-претендентами на титул. Основной кард шоу получился на загляденье. «Чемпионат» попробовал разобраться, что ждёт его участников после яркого завершения года.

Три безумные рубки чемпионов и рождение большой звезды из России! UFC 245 захочется пересмотреть.

Пётр Ян – Юрайя Фейбер

Основной кард шоу в Неваде открывало противостояние ещё одной надежды России в UFC, четвёртого номера рейтинга в легчайшем весе Петра Яна и многократного претендента на титул, ветерана Юрайи Фейбера. В канун турнира большинство экспертов полагало, что Ян, в случае победы, практически наверняка получит титульный бой. Что же, свою часть задания Пётр выполнил на ура, победив 40-летнего соперника в великолепном стиле и заработав дополнительный бонус за выступление вечера. Но всё же планы на тайтл-шот строить преждевременно.

Скоро Хабиб сможет передохнуть. У России на подходе новый чемпион — Пётр Ян А на носу у ярчайшего российского претендента — бой с легендой ММА Юрайей Фейбером.

Сам Ян сразу же после победы вызвал на поединок чемпиона UFC Генри Сехудо. С одной стороны, такой поединок был бы логичен. Ян дебютировал в лучшей лиге мира лишь 18 месяцев назад и за это время провёл шесть поединков, победив во всех из них. До встречи с Фейбером сибиряк одолел Джона Додсона и Джимми Риверу. Кажется, что акции Яна для поединка за пояс подняты до предела, но, похоже, в UFC придерживаются иной точки зрения. На пресс-конференции после турнира глава промоушена Дэна Уайт рассказал, что Сехудо уже успел выйти с ним на связь и попросил бой с экс-чемпионом Жозе Алду. Генри мотивировал это тем, что Мораес добыл «дерьмовую» победу над Жозе и именно Алду по мнению «тройного чемпиона» достоин встречи с ним. Уайт ясно дал понять, что намерен организовать эту встречу. Вместе с тем в ходе общения с прессой он упомянул и Яна, признав, что тот достоин битвы за титул.

Если вариант с Сехудо для Петра отпадает, то перед ним открывается множество других вариантов. Так, он отметил, что готов ко встрече с Домиником Крусом. После турнира у Яна произошёл конфликт с экс-чемпионом лиги Коди Гарбрандтом, и, если бы уже не назначенный бой американца на 28 марта, можно было бы предположить, что бойцы просто начали раскручивать поединок.

Наконец, напомнил о себе и второй номер рейтинга Альджамейн Стерлинг, поздравивший Яна с победой над Фейбером и сразу же вызвавший его на поединок. Если восстановление Сехудо от травмы затянется, можно предположить, что в UFC подготовят для Яна и Стерлинга бой за временный титул, а победитель противостояния в таком случае, скорее всего, будет дожидаться результата намечающейся схватки Сехудо и Алду. Таким образом, перед Яном открыты перспективы встречи с чемпионом дивизиона, а также Домиником Крусом и Альджамейном Стерлингом.

Что же касается Фейбера, то тот же Уайт ясно понял, что больше не хочет видеть возрастного бойца в клетке.

«Юрайя выглядел сегодня потрясающе. Мало кто ожидал, что он выиграет в первом бою после возвращения, но тогда он это сделал. Сегодня он тоже прекрасно бился. Мы можем организовать ему ещё одну встречу, и он снова будет хорош, но вопрос – для чего? Он уже легенда, он добился многого. Для чего, если не ради денег? Но у него есть деньги, у него есть свой зал и бизнес. У него прекрасная семья. Потому ему нужно сесть и обсудить будущее со своими близкими, с женой и всеми, кто заботится о нём», — сказал Уайт, явно намекая на пенсию. Что же, не согласиться с Дэной в этом случае сложно. В концовке боя с Яном на Юрайю было жалко смотреть.

«Где ты, клоун?!» Пётр Ян переехал легенду ММА и вызвал чемпиона Член Зала славы UFC Юрайя Фейбер был деклассирован на глазах родной публики.

Марлон Мораес – Жозе Алду

В канун турнира в Лас-Вегасе Жозе Алду сделал громкое заявление. Бразилец в очередной раз скорректировал планы по выходу на пенсию и пообещал драться до 40 лет. Попутно Алду заметил, что уже в скором времени надеется получить титульный бой в легчайшем дивизионе, в лимит которого он уложился ценой невероятных усилий. Даже невзирая на поражение от Мораеса, он уже близок к тому, чтобы побороться за пояс.

С поражением Жозе на турнире в Лас-Вегасе не согласились многие, а главное, не понравилось судейское решение и Дэне Уайту. Функционер обозначил намерение удовлетворить желание Генри Сехудо и дать тому поединок с Алду, который к слову, проиграл уже второй бой кряду.

Но если в UFC всё же не станут злоупотреблять властью и не дадут дважды проигравшему Алду титульный бой, то бразильцу логично было бы провести реванш с тем же Мораесом. Их схватка оставила много вопросов и определить сильнейшего в этой паре, пожалуй, сможет только повторная встреча. К тому же, для самого Мораеса вариантов на горизонте видится не так уж и много. Как говорилось выше, Стерлинг нацелился на бой с Яном, да и сам Пётр не выказывал особого желания биться с Марлоном.

Аманда Нуньес – Жермейн де Рандами

Великолепная Нуньес снова оставила не у дел очередную соперницу. Аманда расправилась с де Рандами в доминирующем стиле, заставив своих болельщиков понервничать лишь в четвёртом раунде, когда Жермейн попробовала провести удушающий приём. Чемпионка в двух весовых категориях по сути уже тотально зачистила дивизион и подобрать для неё противницу всё труднее.

После боя журналисты поинтересовались у Нуньес, не готова ли она принять вызов чемпионки мира по боксу Кларессы Шилдс, которая открыла на Аманду охоту. Но Нуньес ясно дала понять, что её не привлекает встреча по правилам бокса, пригласив Шилдс в «свой мир» ММА. Дэна Уайт по этому поводу не был так категоричен и ответил, что попробовать себя в UFC хотели бы многие. Так что можно предположить, что он хотя бы попытается убедить Шилдс выступить в октагоне.

Если же смотреть на рейтинг UFC в легчайшем весе, то здесь конкуренток для Нуньес нет. Из топ-5 ею уже повержены Холли Холм и Жермейн де Рандами (дважды), Кетлен Виейра проиграла в предварительном карде UFC 245, а Аспен Лэдд, как показал её летний поединок с де Рандами, попросту ещё не готова биться с монстром калибра бразильянки.

В качестве альтернативы можно рассмотреть бой с Ирен Алданой, которая, к слову, как раз-таки и нанесла до того небитой Виейре первое поражение в карьере. Уайт не стал отметать такой вариант, но высказывался о нём очень осторожно.

Что же касается де Рандами, то карьера голландки, вероятно, будет стагнировать. Пока титул удерживает Нуньес, Жермейн вряд ли получит ещё один титульный бой, так как третий поединок с Амандой продать будет уже очень сложно. Потому пока ей придётся обходиться боями с соперницами из топ-15 и удерживать как можно более высокие позиции в рейтинге, дабы при случае не упустить возможность сразиться за титул ещё раз, но в уже более удобных обстоятельствах.

Александер Волкановски – Макс Холлоуэй

В соглавном поединке турнира в Лас-Вегасе встретились Макс Холлоуэй и Александер Волкановски. Австралиец добыл для многих неожиданную, но целиком заслуженную победу. Хотя надо сказать, что тотального уничтожения Макса мы не увидели. Учитывая это, а также расклады в полулёгком весе, логично предположить, что бойцов ждёт скорый реванш.

О немедленном повторном поединке на пресс-конференции заговорил и Дэна Уайт, который готов организовать бой на постоянно растущем австралийском рынке UFC. Сам Холлоуэй также готов к ещё одной встрече с обидчиком, о чём он заявил после боя, не раз подчеркнув, что он ещё молод и обязательно отыграется.

Другие варианты для этой пары практически исключены. Как показал турнир UFC в Москве, Забиту Магомедшарипову ещё следует провести хотя бы один бой, перед тем как выходить на титульный поединок. Россиянин всё ещё сыроват и ему по-прежнему не хватает функциональной подготовки, что в пятираундовой схватке может привести Забита к катастрофе.

Жозе Алду, судя по всему, надолго погрязнет в разборках легчайшего веса и фактически выбыл из гонки претендентов на титул. Брайан Ортега снялся с предстоящего турнира в Пусане и почти наверняка в скором времени потеряет позиции в рейтинге. По сути, дивизион был зачищен недавно сверженным чемпионом, так что других вариантов кроме как реванша не предвидится. Тем более будет интересно посмотреть, насколько хорош будет Макс в работе над ошибками.

Мэйн ивент шоу получился по-настоящему шикарным. При всей россыпи талантов, в промоушене давно не было таких главных боёв вечера. В первую очередь два первоклассных борца показали отменную рубку в стойке и заслуженно получили бонус за лучший поединок вечера. Если бы Усман не сумел финишировать соперника в пятом раунде, то можно было бы смело рассуждать о скором реванше, так как схватка была близкой. Но Камару выполнил задачу максимум и теперь может ждать штурма от очередного официального претендента на титул. Вероятнее всего, им станет обладатель неформального пояса BMF Хорхе Масвидаль.

Последний занимает третье место в рейтинге, но его выступления в предыдущих трёх встречах и яркие победы над Дарреном Тиллом, Беном Аскреном и Нейтом Диазом говорят о том, что он заслужил свой тайтл-шот. Тем более, первый номер рейтинга Тайрон Вудли с момента потери пояса и поражения от Камару Усмана в марте 2019 года не смог сделать ничего для возвращения звания чемпиона. Летом 2019 года он должен был встретиться с Робби Лоулером, но получил травму и, похоже, до сих пор её залечивает. Так что реальный претендент на титульник в полусреднем весе лишь Масвидаль, будем ждать его противостояния с Усманом уже в 2020 году.

Если же говорить о Ковингтоне, то у второго номера рейтинга в Неваде прервалась серия из семи побед кряду. Теперь ему предстоит возвращать утраченные позиции. С учётом того, что не так давно он уже побеждал Рафаэля дос Аньоса и Дэмьена Майю, сложно представить, что UFC снова даст ему бой с кем-либо из них. Вудли, как говорилось выше, продолжает оставаться не активным. Таким образом, наиболее интересным вариантом для Колби видится встреча с Леоном Эдвардсом.

По сути, этот бой может превратиться в элиминатор. Британец не проигрывает с 2015 года, когда он уступил Камару Усмана. С тех пор он одержал восемь побед кряду, а в трёх последних встречах ему удалось перебить Дональда Серроне, Гуннара Нельсона и Рафаэля дос Аньоса. Если ему удастся пройти и Ковингтона, то это будет гарантированный претендент на титул. Ну а для Ковингтона человек с таким послужным списком идеальный кандидат, чтобы в случае победы сразу же вернуться в гонку за титул.