Три чемпионских поединка и самый дерзкий боец России. UFC 245: LIVE!

14 декабря UFC устраивает грандиозное шоу, которым закроет самый успешный сезон в своей истории. 245 турнир компании пройдёт в Лас-Вегасе, на знаменитой T-Mobile арене, где Хабиб Нурмагомедов 6 октября 2018 года одолел Конора Макгрегора в самом кассовом поединке за всю историю ММА. Грядущий вечер боёв пройдёт без участия двух основных звёзд промоушена, но и без них он набит первыми лицами ростера под завязку. Достаточно сказать, что в один вечер UFC разыгрывает три чемпионских пояса.

В главном поединке вечера чемпион в полусреднем весе Камару Усман попробует наказать своего лютого врага, бывшего временного чемпиона Колби Ковингтона. История взаимной ненависти двух лучших «велтеров» тянется больше года, потому это противостояние, несмотря на все сложности, всё-таки организовали после нескольких неудачных попыток.

В соглавном событии вечера король полулёгкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй попробует пройти очередного устрашающего претендента — Алекса Волкановского из Австралии. Ну, а третьим титульником в программе файткарда значится очередная защита одного из двух поясов Аманды Нунес. На этот раз бразильянка будет отстаивать право владеть титулом лучшей в легчайшем весе — против Жермейн Де Рандами.

И самым интересным для российского зрителя поединком без сомнения должен стать шестой и самый пока что важный выход в октагон Петра Яна. Самый яркий, дерзкий и перспективный боец страны получил шанс подраться на мощнейшем шоу года, да ещё и против легенды. Соперником Яна станет 40-летний Юрайя Фэйбер, недавно вернувшийся с пенсии неплохой победой над Рики Симоном.

11 декабря

19:30 Таким был дебют Петра Яна в лучшей лиге мира! Сходу громко о себе заявил.