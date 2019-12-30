Под знаком России. 10 лучших тайбоксёров 2019 года

10. Виктория Жбанкова

20-летняя представительница сборной страны в тяжёлом весе завоевала золото чемпионата мира второй год подряд. И если в Мексике ей ещё приходилось привыкать к клинчу и другим особенностям тайского бокса после перехода из кикбоксинга, то в Таиланде петербурженка не оставила соперницам ни одного шанса. В перспективе Жбанкова хочет проверить свои силы и на профессиональном ринге, но при этом не зацикливается только на спорте: учится на программиста, читает классику, любит вышивать и разгадывать головоломки.

9. Илья Баланов

В этом году мурманчанину удалось достичь долгожданной цели и стать чемпионом мира среди взрослых. До этого выступить на главном турнире сезона ему помешала травма. Ценность успеха Ильи ещё в том, что он выступал в одной из самых конкурентных весовых категорий до 71 кг и на пути к золотой медали выиграл четыре поединка, в том числе у своих принципиальных соперников из Таиланда и Украины. Этой победой Баланов сделал заявку на участие в грядущих мультиспортивных турнирах — Всемирных играх и Всемирных играх боевых искусств.

8. Альмира Тинчурина

История успеха 30-летней золушки из Москвы показывает, что прийти в единоборства можно в любом возрасте. До 26 лет проживающая в Москве уроженка Узбекистана и понятия не имела о тайском боксе, но проходя мимо турника, решила испытать свои силы. Не сумев подтянуться, девушка пошла в ближайшую секцию тайского бокса, где тренер Михаил Викторов за какие-то пару лет сделал из неё опасного бойца. В минувшем году Альмира вытеснила из состава сборной неоднократную чемпионку мира Валерию Дроздову, а затем вернулась из Таиланда с золотой медалью.

7. Дмитрий Меньшиков

Один из ярчайших представителей прокопьевской школы тайского бокса в этом году продолжил своё победное шествие на турнирах Glory. Выступающий в полусреднем весе тайбоксёр на октябрьском турнире Glory 69 в Дюссельдорфе досрочно победил грозного соперника швейцарца Йоанна Конголо. Врач не выпустил его на третий раунд. Меньшиков довёл свою победную серию на турнирах промоушена до трёх поединков и поднялся на четвёртую строчку рейтинга Glory и теперь находится в шаге от титульного поединка с французом Седриком Думбе.

6. Светлана Винникова

Капитан женской сборной России почти год не выступала из-за травмы и пропустила чемпионат мира, однако затем столь уверенно вернулась на своё место, что тренер сборной Роман Насонов сравнил её с недостающим паззлом. Уже в первом выступлении после возвращения на Кубке России Светлана Винникова сняла все вопросы относительно своего лидерства в этом весе. Капитан сборной блестяще провела чемпионат Европы в Минске, где во всех трёх поединках одержала уверенные победы и была признана лучшей спортсменкой турнира.

5. Айк Бегян

20-летний воспитанник Нижегородской школы тайского бокса стал одним из главных героев чемпионата мир в Таиланде, где он во второй раз стал чемпионом мира. На пути к финалу Айк все своих поединки выигрывал досрочно, а в решающем поединке также не оставил шансов сопернику из Турции Серджану Кочу. Бегян — один из ярчайших примеров, когда успешный в прошлом юниор с ходу становится лучшим и на взрослом уровне. За феноменальные данные он получил прозвище Супер Айк. В 18 лет он впервые выиграл чемпионат России, а сейчас готов испытать себя среди профессионалов.

4. Алексей Ульянов

Спарринг-партнёр Артёма Вахитова в минувшем году был близок к тому, чтобы привезти в Россию второй пояс Glory, но свой шанс не использовал по независящим от него причинам. Начал год Алексей с двух ярких побед. В марте на турнире Glory 64 в Страсбуре россиянин победил по очкам голландца Массаро Гландера, а в июне в Париже на Glory 66 взял верх над японцем Масаей Кубо. Эта победа сделала Ульянова официальным претендентом на чемпионский пояс, который он должен был оспорить с тайцем Петчпаномрунгом Киатмоокао на ноябрьском турнире Glory 72 в Чикаго. Однако американское консульство не сделало в срок визу российскому спортсмену, из-за чего бой был сорван. Второй шанс получить титульный поединок у Ульянова был в поединке с украинцем Сергеем Адамчуком, которому он уступил в упорной борьбе раздельным решением судей на декабрьском турнире в Голландии.

3. Мария Климова

21-летняя москвичка может считать этот сезон лучшим в своей карьере, так как она впервые сумела победить и на чемпионате мира и на чемпионате Европы в противостоянии с серьёзной оппозицией. До этого в её активе были только серебряные и бронзовые награды. Чемпионат мира в Таиланде начался для Климовой с победой в первом раунде над принципиальной соперницей из Швеции и продолжился другими успешными реваншами и завоеванием золотой медали. После этого она закрепила успех на чемпионате Европы в Минске, а теперь мечтает о победе на Всемирных играх.

2. Чарак Муртузалиев

Поступательным движением вверх запомнился в этом году и представитель легчайшего веса, воспитанник дагестанской школы тайского бокса Чарак Муртузалиев. Год назад он остановился в шаге от победы на чемпионате мира, а в этот раз последовательно победил четырёх соперников на турнире в Таиланде. Затем Муртузалиев завоевал золотую медаль и на чемпионате Европы. Примечательно, что в обоих турнирах на его пути вставал белорус Никита Мирончик, с которым Чарак справлялся без труда.

1. Артём Вахитов

Легенда тайского бокса и чемпион Glory в полутяжёлом весе продолжил победное шествие и в этом году, несмотря на хроническую травму правой руки, которая дала о себе знать и во время очередной защиты своего пояса в бою с Донеги Абеной. На июньском турнире Glory 66 в Париже Артём уступал сопернику в первых двух раундов да ещё в очередной раз сломал ударную руку. Несмотря на боль, он не только продолжил поединок, но и довёл его до победы раздельным судейским решением и уже в пятый раз защитил свой чемпионский пояс. Теперь его соперником в 2020 году может стать чемпион Glory в среднем и временный чемпион в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра.