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Тренер О'Мэлли рассказал правду о спарринге своего подопечного с Пантожей

Тренер О'Мэлли рассказал правду о спарринге своего подопечного с Пантожей
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Главный тренер Шона О'Мэлли Тим Уэлч рассказал, как на самом деле закончился спарринг его подопечного с действующим чемпионом UFC в наилегчайшем весе Александром Пантожей.

«Тогда мы просто обедали, а вовсе не были в тренировочном зале. Потом пошли на спарринг, может быть, чтобы провести несколько раундов, и Генри Сехудо обратился к Шону: «Эй, не хочешь провести спарринг с этим парнем?» И тот ответил: «Да, я проведу с ним спарринг». Они договорились провести один раунд.

Шон выходит и сбивает его с ног на первой минуте. Теперь имейте в виду, что мне даже сложно сказать, какой это был год. Не думаю, что Шон был профессионалом, возможно, он стал профессионалом позже. Шон вышел в октагон, много передвигался, а потом бум, он пробил его, словно лазерным лучом. Пантожа остановился и опустился на колени, попросив Генри прекратить спарринг. Есть даже видео, которое не было опубликовано», — приводит слова Тима портал Bloody Elbow.

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