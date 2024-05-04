«У тебя есть 24 часа, чтобы ответить». Друг Макгрегора бросил вызов Райану Гарсии

Друг и спарринг-партнёр популярного ирландского бойца Конора Макгрегора Диллон Дэнис открыт к поединку с популярным мексиканским боксёром американского происхождения Райаном Гарсией.

«Я готов поставить против тебя всё, что у меня есть, и весь свой собственный капитал в уличной драке. Где угодно и когда угодно. У тебя есть 24 часа, чтобы ответить», — написал Диллон в своих социальных сетях.

Напомним, 2 мая стало известно, что тест Гарсии, который тот сдал перед боем с Девином Хейни, показал положительный результат на метаболит нандролона, но этот результат не подтверждён до проведения дальнейшего лабораторного анализа. Сам Гарсия отрицает факт мошенничества.

Поединок между Райаном Гарсией и Девином Хейни состоялся 21 апреля и завершился победой мексиканца решением судей.